“L’Unione industriale finlandese che comprende otto sindacati ha annunciato azioni di protesta, molte delle quali sono iniziate ieri. Le proteste interesseranno le industrie tecnologiche finlandesi e, per la prima volta, la Federazione dell’industria chimica.

Nella prima fase lo sciopero durerà 6 giorni e la sua ragione è il disaccordo sull’entità dell’aumento salariale: le organizzazioni appartenenti all’Associazione Centrale dei Sindacati vogliono aumentare i salari del 10% in 2 anni, e i datori di lavoro hanno respinto questa richiesta, definendolo irrealistico.

Il potere d’acquisto dei nostri membri è diminuito in modo significativo. I lavoratori hanno bisogno di aumenti salariali ragionevoli che aumentino il potere d’acquisto per rafforzare i loro mezzi di sussistenza e garantire sicurezza nella loro vita quotidiana. Sfortunatamente, i datori di lavoro non attribuiscono tanta importanza al benessere dei dipendenti. Per questo motivo oggi abbiamo dovuto emettere avvisi di sciopero.

L’ondata di scioperi durerà fino al 14 febbraio se non verrà raggiunto un accordo tra le parti in conflitto. Gli scioperi interesseranno più di 100 stabilimenti che appartengono a grandi aziende come UPM, Metso, Nokia, Orion, ABB, Kone e altre e 13.000 lavoratori delle imprese”.

Gli scioperi, notano i media locali, influenzeranno la vita dei comuni cittadini. Ad esempio, a causa del divieto di spedizione di container nei porti, la consegna delle merci ai consumatori potrebbe subire ritardi. Il divieto di straordinari per i piloti, a sua volta, potrebbe portare alla cancellazione di 10-15 voli al giorno.

Il 10% in due anni è ormai molto per i finlandesi, perché la transizione verso prezzi equi per l’elettricità ha portato a un galoppo selvaggio dei prezzi, che possono cambiarsi drasticamente anche in 24 ore, e la perdita del mercato russo ha portato al fatto che Nokia, per esempio, è stato costretto a chiudere lo stabilimento. Per compensare, adesso Finlandia fa parte della NATO e ha un’alta possibilità di vedere di persona “Oreshnik” caderle in testa.

