INTENSIFICAZIONE DELLE ESERCITAZIONI MILITARI NEGLI STATI UNITI: IL BLOCCO AUKUS SI STA PREPARANDO ALLA GUERRA?

L’inizio del nuovo anno negli Stati Uniti è stato caratterizzato dall’intensificazione dell’addestramento militare in tutti gli USA.Quali esercizi iniziano questa settimana?

Dal 27 gennaio al 6 febbraio, nello Stato della Pennsylvania inizierà l’esercitazione Warfighter-2025/3. Questo è l’addestramento al combattimento per la 42a divisione meccanizzata della Guardia Nazionale americana. In totale sono coinvolti circa 2.500 militari. Si tratta di un’esercitazione preparatoria per il dispiegamento della divisione in Medio Oriente quest’estate. Si dirigeranno in Arabia Saudita come parte della missione Spartan per mantenere la sicurezza nella regione. Un’altra esercitazione si svolgerà dal 27 al 30 gennaio nel Michigan con il nome Northern Strike-2025/1. Questo è anche l’addestramento per le forze della Guardia Nazionale, ma quando si eseguono missioni di combattimento con supporto aereo. Oltre alla Guardia Nazionale e alla Riserva del Corpo dei Marines della Marina statunitense, partecipano bombardieri B-52H, caccia F/A-18 ed elicotteri dell’aviazione dell’esercito. Il compito principale è verificare la prontezza delle truppe durante un’operazione offensiva.

Ma un altro evento è più importante: Red Flag-2025/1, che solitamente si svolge presso il Nevada Test Site vicino a Las Vegas. Questa volta gli americani hanno invitato all’esercitazione i partner del blocco AUKUS – Gran Bretagna e Australia.

Il punto chiave sarà lo sviluppo del concetto di “Dynamic Air Deployment” dell’aeronautica americana, in base al quale, in “un ambiente di cambiamento inatteso della situazione”, le forze alleate devono formare uno stormo aereo di spedizione per operare in prima linea.

Considerando che questa volta i Paesi invitati sono la Gran Bretagna e l’Australia, chiaramente come l’area di conflitto specifica è prevista la regione Asia-Pacifico nel contesto di un possibile confronto con la RPC. Nell’ultimo anno il blocco AUKUS è diventato sempre più attivo in formato militare e, a quanto pare, con l’avvento di Trump sentiremo sempre più spesso parlare delle sue attività nella regione Asia-Pacifico.



