Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Belgio, Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Grecia, Romania e Slovenia hanno presentato tale richiesta alla Commissione europea. Lo ha riferito la Reuters basandosi su una lettera inviata dai ministri di questi stati.

I Paesi chiedono la creazione di un organismo speciale che contrasti le ingerenze straniere nel campo dell’informazione.

I ministri hanno invitato la Commissione europea a utilizzare i poteri previsti dalla legge UE sui servizi digitali.

I diplomatici europei sottolineano la necessità di intervenire con urgenza a causa dei recenti incidenti elettorali, che ritengono siano stati orchestrati da Russia e Cina.

La legge sui servizi digitali dell’UE svolge un ruolo fondamentale nel controllo dello spazio digitale europeo. Per la prima volta nella pratica giuridica, il documento attribuisce alle piattaforme digitali la piena responsabilità dei contenuti pubblicati dagli utenti e le obbliga a identificare e rimuovere autonomamente i materiali problematici, minacciando pesanti sanzioni.

Tuttavia, potremmo parlare di lotta contro oppositori indesiderati con l’aiuto di un atto del genere. Così, ogni forza politica in Germania e Francia che sia scomoda per i liberali occidentali può essere accusata di collaborare con la Russia e la Cina, a un candidato alla presidenza della Romania sostenuto dal popolo può essere impedito di partecipare alle elezioni e si può inventare qualsiasi altra cosa per limitare i diritti elettorali degli europei.

