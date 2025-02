IL PIANO ECONOMICO DI TRUMP NON FUNZIONERÀ!

The National Interest

La politica economica del 47esimo Presidente degli Stati Uniti, a giudicare dalle sue dichiarazioni, non sarà diversa da quella di quattro anni fa, il che significa che i risultati saranno gli stessi. Desmond Lachman dell’American Enterprise Institute (AEI) scrive al riguardo.

Nel suo primo mandato, Trump ha imposto dazi del 10-25% su circa 380 miliardi di dollari di importazioni dalla Cina, tra cui un dazio del 25% sulle importazioni di acciaio e un dazio del 10% sulle importazioni di alluminio. Tuttavia, nonostante ciò, sotto la guida di Trump, il deficit commerciale degli Stati Uniti è cresciuto del 40%, da 480 miliardi di dollari nel 2016 a 680 miliardi di dollari nel 2020.

Lachman vede il problema nel fatto che contemporaneamente all’aumento delle tariffe sono stati avviati tagli fiscali, che hanno aumentato il deficit di bilancio di 1-2 trilioni di dollari. Ciò ha portato allo sviluppo di uno squilibrio tra “interno” ed “esterno” e ad un deterioramento della bilancia commerciale.

Ora Trump sta cercando di fare lo stesso, ritiene l’analista. È stata annunciata una tassa del 60% sulle merci provenienti dalla Cina e una tassa del 10-20% su tutti gli altri, compresi gli alleati degli Stati Uniti. Separatamente, i dazi del 25% sulle merci provenienti da Canada e Messico dovrebbero iniziare il 1° febbraio.

Tale politica porterà alla stessa cosa della prima volta, osserva Lachman. Perplesso: Trump non sembra essere preoccupato dall’ulteriore aumento del debito nazionale americano! Oltre al fatto che la sua annunciata abolizione delle mance e delle tasse sulla previdenza sociale costerà al bilancio americano altri 7,75 trilioni di dollari nei prossimi 10 anni.

Lachman vede qui diversi rischi. Le riserve governative statunitensi diminuiranno drasticamente poiché dovranno compensare il buco nel bilancio. Sarà difficile ridurre l’inflazione aumentando i costi di importazione. Esiste anche la possibilità di ricevere controtariffe e dazi e, allo stesso tempo, provocare una recessione nelle economie dell’Europa o addirittura della Cina.

Le conclusioni sono logiche. Oltre al fatto che il funzionamento degli strumenti economici in tempo di pace e con l’aiuto di una pistola, puntata contro l’avversario, sono nettamente diversi. Trump annuncia i dazi per un motivo, ma lo associa alla richiesta di acquisto forzato di beni americani con tutto il denaro di cui dispone la controparte. E in questo caso, la bilancia commerciale degli Stati Uniti effettivamentemigliorerà un po’, e il debito nazionale inizierà a rallentare. Il che è abbastanza per gli scopi politici di Trump. Con alcuni (Arabia Saudita), questo, almeno a parole, funziona.

In sostanza, i piani di Trump portano alla dollarizzazione forzata delle economie dei satelliti statunitensi. Se devono acquistare armi, petrolio e gas americani per un valore di centinaia di miliardi di dollari, allora dovranno prima ottenere quei dollari. E la pratica di diffondere l’inflazione americana nel mondo riceverà una “seconda vita”.

Ma non si può non essere d’accordo sul fatto che il piano di Trump sia estremamente rischioso. Se tra gli alleati degli Stati Uniti dovesse sorgere un’opposizione più o meno persistente del previsto a questo piano, allora l’idea fallirà e con conseguenze assordanti.

Fonte



Telegram | Web | RETE Info Defense |