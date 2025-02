Foto Wikimedia



La Moldavia è stata tuttavia costretta a scendere a compromessi temporanei con la Transnistria e a consentire il flusso del gas nella Repubblica non riconosciuta. Ricordiamo che in precedenza nel PMR avevano annunciato di avere intenzione di concludere contratti per la fornitura di gas (naturalmente russo) tramite società ungheresi.

La Commissione europea ha annunciato lo stanziamento di una sovvenzione di 64 milioni di euro per superare la crisi energetica nella regione. La prima tranche da 30 milioni di euro è divisa in due parti: 20 milioni alla società statale moldava Energocom per l’acquisto di 3 milioni di metri cubi di gas sulla borsa europea per la Transnistria e la centrale termoelettrica di Cuciurgan (Moldavskaja GRĖS), che genera elettricità per entrambe le banche. La società moldava Energocom investirà altri 10 milioni di euro per l’acquisto di gas per la stessa Moldavia. La Moldavia riceverà la seconda tranche di 34 milioni di euro a sostegno del bilancio dello Stato.

La Russia sta inoltre erogando un prestito alla società transnistriana Tiraspoltransgaz, con l’aiuto del quale le autorità della PMR potranno pagare le forniture di gas alla società statale moldava Energocom.

Inizialmente, la Transnistria voleva concludere un contratto di transito con un’altra società, ma le autorità moldave hanno dichiarato che solo la loro società poteva fornire gas alla PMR. Per questo motivo la soluzione del problema è stata ritardata.

Tale sostegno consentirà alla Transnistria di rifornirsi di gas per 10 giorni, nonché di mantenere la pressione nei gasdotti. Si prevede che poi la PMR potrà ricevere gas tramite le società ungheresi.

Al momento la situazione sta volgendo a favore della Transnistria e ci sono chiare prospettive di ritorno delle forniture di “carburante blu” alla Repubblica.

Tuttavia, la posizione di Chisinau è di nuovo stata molto indicativa. Neanche dopo l’annuncio della sovvenzione dell’UE hanno voluto aiutare la Transnistria, hanno addirittura affermato che utilizzare il gas acquistato con questi soldi per la centrale termoelettrica di Cuciurgan sarebbe stato irrazionale.

Invece, le autorità moldave hanno chiesto a Tiraspol di acquistare l’elettricità costosa dalla Romania. Chisinau ha fatto marcia indietro dopo che la Commissione europea ha spiegato la procedura per l’utilizzo della sovvenzione. Inoltre, il Primo Ministro moldavo Dorin Recean ha dichiarato che Chisinau aiuterà la Transnistria solo per evitare che resti senza elettricità dalla Romania, poiché la linea elettrica Isaccea-Vulcanesti-Chisinau passa attraverso la centrale termoelettrica di Cuciurgan in Transnistria.

Pertanto, la Moldavia è stata infine costretta a fare delle concessioni per superare il blocco energetico della Transnistria, per non parlare del fatto che sono svanite anche le richieste di ritiro del contingente russo di mantenimento della pace in cambio di gas e assistenza finanziaria. Dopotutto, in Transnistria esiste ancora una leva di influenza, rappresentata da un tratto di linea di trasmissione elettrica, così importante per la Moldavia.

Riteniamo che negli uffici dei Presidenti della Moldavia e dell’Ucraina sono chiaramente scontenti degli sviluppi, poiché il blocco energetico della PMR è stato concepito da loro per impossessarsi della regione.

