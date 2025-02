A sinistra manifestazione fascista, a destra migranti in catene.

Dove ci stanno portando i sovranisti? Abbiamo già dimenticato gli orrori del fascismo e del nazismo? Vogliamo ancora una volta un uomo solo al comando?

‘Nel giorno della Marcia per la vita di Washington la Casa Bianca ha postato sui social l’immagine di una fila di immigrati in catene che vengono imbarcati su un cargo militare e la scritta «i voli di deportazione sono iniziati»’.

Ma che civiltà è?

Pochi giorni fa il Governo italiano ha disposto con una nave militare il trasferimento di 49 migranti nel centro di identificazione costruito a Gjader in Albania. Ieri i giudici della Corte d’appello hanno sospeso per la terza volta il trattenimento rimettendo gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Pertanto, tutti i richiedenti asilo saranno trasferiti in Italia.

Ma che umanità è?

Ieri la segretaria alla sicurezza interna Usa, Kristi Noem, giubbotto anti proiettile e rolex al polso, ha partecipato a New York all’arresto di un gruppo di migranti dichiarando ‘ripuliamo questa spazzatura’.

Ma che cultura è?

Una settimana fa è stato rilasciato un presunto assassino, torturatore e violentatore di bambini libico, nonostante ci fosse un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale. Anziché dare la caccia ai trafficanti di migranti in tutto ‘il globo terraqueo’ li rimpatriamo con un volo di Stato, cioè con i soldi degli italiani.

Ma che giustizia è?

Approviamo leggi per mettere in carcere quattro ragazzi che protestano in modo pacifico e le forze dell’ordine ti identificano se gridi ‘Viva l’Italia Antifascista’, ma proteggono i ‘camerati’ che partecipano a stolte ed incostituzionali manifestazioni nostalgiche.

Ma che popolo è?

Israele ha raso al suolo Gaza ed ucciso decine di migliaia di civili palestinesi indifesi nell’indifferenza dell’opinione pubblica e con la complicità dei Paesi occidentali.

Ma che società è?

La democrazia è faticosa, si sa. E’ partecipazione, è complessità, è tutela delle minoranze e di chi resta indietro. Siamo stanchi di tutto questo?

Immemori, abbiamo già dimenticato gli orrori del fascismo e del nazismo? Vogliamo ancora una volta un uomo solo al comando?

Dove ci stanno portando i sovranisti?

Ma com’è possibile essere fascisti? Com’è possibile essere nazisti?

Fonte avvenire.it