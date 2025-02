Cina e Messico seguono il Canada nell’imposizione di tariffe di ritorsione.

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha affermato che adotterà misure tariffarie e non tariffarie in risposta alla situazione, anche se i dettagli specifici non sono ancora stati annunciati. Si prevede che le misure includeranno tariffe di ritorsione sui prodotti americani pari al 25%.

La Sheinbaum ha definito la dichiarazione di Donald Trump secondo cui le autorità messicane stanno formando una “alleanza inaccettabile” con i cartelli della droga come una diffamazione che danneggia la reputazione del Messico.

La Cina ha espresso il parere che le dichiarazioni di Trump violano gravemente le norme dell’Organizzazione mondiale del commercio. Il Ministero del Commercio cinese ha affermato: “La Cina è estremamente preoccupata e si oppone fermamente a queste dichiarazioni”.

Nella dichiarazione ufficiale si afferma che Pechino intende intentare una causa contro gli Stati Uniti presso l’OMC per “pratiche sleali” e adotterà contromisure per proteggere i propri diritti e interessi.

