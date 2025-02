Vietnam e Corea del Nord celebrano i 75 anni di relazioni diplomatiche

In occasione del 75º anniversario delle relazioni diplomatiche tra Corea del Nord e Vietnam, il Segretario Generale Kim Jong Un ha ricevuto e inviato messaggi di congratulazioni con i leader vietnamiti, sottolineando l’amicizia storica e l’impegno per la cooperazione bilaterale e internazionale.

Il rispettato compagno Kim Jong Un riceve una lettera di congratulazioni dal leader del Partito vietnamita

Kim Jong Un, Segretario Generale del Partito del Lavoro di Corea e Presidente degli Affari di Stato della Repubblica Popolare Democratica di Corea, ha ricevuto il 31 gennaio una lettera di congratulazioni da Tô Lâm, Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista del Vietnam.

Nel messaggio, il Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista del Vietnam ha espresso, a nome del partito, dello stato e del popolo del Vietnam, le più calorose congratulazioni a Kim Jong Un, segretario generale del Partito del Lavoro di Corea, nonché al partito, allo stato e al popolo della RPDC, in occasione del 75º anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due paesi (31 gennaio 1950 – 31 gennaio 2025).

La Repubblica Popolare Democratica di Corea è uno dei paesi con cui la Repubblica Democratica del Vietnam (oggi Repubblica Socialista del Vietnam) ha stabilito relazioni diplomatiche prima di altri, si legge nel messaggio.

Il messaggio sottolinea che, nei 75 anni trascorsi dall’instaurazione delle relazioni diplomatiche, le tradizionali relazioni di amicizia tra il Vietnam e la RPDC, personalmente avviate dal Presidente Hồ Chí Minh e dal Presidente Kim Il Sung e coltivate con grande impegno dai leader di diverse generazioni dei due paesi, hanno compiuto progressi costanti.

Nel messaggio si afferma che le visite ai massimi livelli tra le due parti hanno contribuito a gettare solide basi per le relazioni bilaterali e che, in particolare, la visita ufficiale di buona volontà in Vietnam effettuata a marzo 2019 dal Segretario Generale Kim Jong Un ha rappresentato una pietra miliare storica importante e significativa, in quanto ha confermato l’orientamento strategico dello sviluppo delle relazioni tra i due partiti e i due paesi, lasciando tracce molto belle ed eccellenti di amicizia tra i due partiti e i due paesi.

Il messaggio prosegue affermando che il Vietnam ha mantenuto la sua linea di politica estera per diventare un amico e un partner affidabile, nonché un membro attivo e responsabile della comunità internazionale, promuovendo attivamente e autonomamente una politica estera e relazioni basate sull’indipendenza, la sovranità, la pace, l’amicizia, la cooperazione e lo sviluppo, in modo multiforme e diversificato, nonostante i cambiamenti complessi e rapidi nello scenario globale e regionale.

Si sottolinea che il partito, lo stato e il popolo vietnamiti attribuiscono sempre grande importanza alle tradizionali relazioni di amicizia con il partito, il governo e il popolo della RPDC e apprezzano sempre il sostegno e la solidarietà offerti dai compagni coreani alla causa della liberazione nazionale, della costruzione dello stato e della difesa nazionale in Vietnam.

Il partito, lo stato e il popolo del Vietnam hanno sempre osservato con attenzione i successi ottenuti dal partito, dal governo e dal popolo della RPDC in tutti i settori negli ultimi anni, tra cui il lavoro di prevenzione e controllo delle malattie epidemiche, il superamento delle conseguenze dei disastri naturali, lo sviluppo dell’economia e della società e il miglioramento del tenore di vita del popolo, e li congratulano sinceramente per questi traguardi.

Tali successi sono associati alla volontà e alla determinazione dei compagni coreani di attuare le decisioni dell’VIII Congresso del Partito del Lavoro di Corea.

Siamo convinti che il popolo coreano raggiungerà vittoriosamente gli obiettivi della costruzione economica socialista, basandosi sull’auto-sviluppo, sullo sviluppo di uno stato prospero e sul miglioramento del tenore di vita del popolo sotto la guida del Partito del Lavoro di Corea, guidato dal Segretario Generale Kim Jong Un.

Ci stiamo impegnando al massimo per coltivare e sviluppare costantemente, insieme a voi, le tradizionali relazioni di amicizia tra i due partiti e i due paesi, in conformità con gli interessi bilaterali, la pace, la stabilità, la cooperazione e lo sviluppo nella regione e nel resto del mondo, si legge nel messaggio.

Il messaggio esprime la ferma convinzione che, sotto la meticolosa cura e guida dei leader dei due partiti e dei due paesi, entrambe le parti segneranno una nuova pietra miliare nel percorso delle tradizionali relazioni di amicizia tra Vietnam e RPDC, celebrando congiuntamente e con successo l’anno 2025 dell’amicizia tra Vietnam e RPDC attraverso significativi scambi e attività di cooperazione.

Esso trasmette inoltre calorosi saluti al Segretario Generale Kim Jong Un in occasione della primavera del 2025, augurandogli buona salute, felicità e successo.

Nel messaggio, il segretario generale augura al partito, allo stato e al popolo della RPDC nuovi e maggiori successi nel compimento della causa della costruzione socialista.

KCNA

Il rispettato compagno Kim Jong Un riceve i saluti del Presidente vietnamita

Kim Jong Un, Segretario Generale del Partito del Lavoro di Corea e Presidente degli Affari di Stato della Repubblica Popolare Democratica di Corea, ha ricevuto il 22 gennaio un messaggio di saluto da Lương Cường, Presidente della Repubblica Socialista del Vietnam.

Nel messaggio, il Presidente vietnamita ha rivolto le più calorose congratulazioni, a nome dello stato e del popolo del Vietnam e a titolo personale, al rispettato compagno Kim Jong Un e, attraverso di lui, allo stato e al popolo della RPDC, in occasione del 75º anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra il Vietnam e la RPDC.

Il messaggio afferma che i due paesi intrattengono tradizionali relazioni di amicizia.

La Repubblica Popolare Democratica di Corea è diventata uno dei tre paesi che hanno stabilito relazioni diplomatiche con l’allora Repubblica Democratica del Vietnam, oggi Repubblica Socialista del Vietnam, il 31 gennaio 1950, 75 anni fa.

Le tradizionali relazioni di amicizia, coltivate dal Presidente Ho Chi Minh e dal Presidente Kim Il Sung, nonché dai leader di diverse generazioni e dai popoli dei due paesi con grande impegno, si sono sviluppate costantemente in conformità con il desiderio dei popoli delle due nazioni e a favore della pace, della stabilità, della cooperazione e dello sviluppo nella regione e nel resto del mondo, sottolinea il messaggio.

Il messaggio afferma che il partito, lo stato e il popolo vietnamiti attribuiscono sempre grande importanza alle relazioni di cooperazione con la RPDC e auspicano che tali relazioni accelerino uno sviluppo più forte e sostanziale in molti settori, in conformità con il desiderio dei popoli dei due paesi e con l’impegno di ciascun paese verso la comunità internazionale, la pace, la stabilità, la cooperazione e lo sviluppo nella regione e nel resto del mondo.

Si sottolinea che il presidente è lieto di dichiarare, insieme a Kim Jong Un, l’inizio dell’anno 2025 dell’amicizia tra il Vietnam e la RPDC.

Su questa base, tutti i ministeri e i settori competenti dei due paesi avvieranno e accelereranno diverse attività significative per commemorare e celebrare il 75º anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche.

Il messaggio osserva inoltre che il Presidente collaborerà con Kim Jong Un per mantenere un regolare scambio di opinioni in futuro e contribuire allo sviluppo delle relazioni tra Vietnam e RPDC, auspicando che tali sforzi portino benefici concreti agli stati e ai popoli dei due paesi, e si dichiara pronto a farlo.

“Cogliendo questa opportunità, le auguro buona salute e auspico che la RPDC si sviluppi e prosperi ogni giorno di più sotto la sua guida“, si legge nel messaggio.

Il Presidente, nel messaggio, ha espresso la speranza che le tradizionali relazioni di amicizia tra Vietnam e RPDC continuino a rafforzarsi.

KCNA

Il rispettato compagno Kim Jong Un invia saluti al Segretario Generale del C.C. del PCV e al Presidente vietnamita

Kim Jong Un, Segretario Generale del Partito del Lavoro di Corea e presidente degli Affari di Stato della Repubblica Popolare Democratica di Corea, ha inviato il 31 gennaio un messaggio di saluto a Tô Lâm, Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista del Vietnam, e a Lương Cường, Presidente della Repubblica Socialista del Vietnam.

Nel messaggio si legge:

A nome del Partito del Lavoro di Corea, del governo della Repubblica Popolare Democratica di Corea e del popolo della RPDC, porgo le mie calorose congratulazioni al Partito Comunista del Vietnam, al governo della Repubblica Socialista del Vietnam e al popolo vietnamita in occasione del 75º anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due paesi.

I partiti e i governi dei due paesi hanno designato quest’anno come l’anno dell’amicizia. Ciò è in linea con l’aspirazione e il desiderio comuni dei popoli dei due paesi di sviluppare le relazioni di amicizia e cooperazione, forgiate e consolidate nella lotta congiunta per il socialismo, portandole a un nuovo e più alto livello.

Sono lieto di dichiarare quest’anno, che segna il 75º anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due paesi, come l’anno dell’amicizia ed esprimo la mia convinzione che le relazioni di amicizia e cooperazione tra la RPDC e il Vietnam, caratterizzate da una lunga storia e tradizione, si svilupperanno costantemente, incoraggiando e promuovendo con forza la causa della costruzione socialista nei due paesi e la lotta dei popoli del mondo che aspirano all’indipendenza e alla giustizia.

Vi auguro buona salute e successo nel vostro importante lavoro di guida del partito e dello stato, e al popolo amico vietnamita benessere e prosperità.

KCNA

