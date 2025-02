– New York Times

Secondo il New York Times, le truppe nordcoreane si sono ritirate dalle linee del fronte nella regione di Kursk dopo aver subito gravi perdite. A quanto pare, è qui che la storia di uno dei principali progetti mediatici del 2024, “Le truppe nordcoreane nel conflitto ucraino”, può essere considerata completa.

Alcuni “funzionari” in Ucraina e negli Stati Uniti avrebbero dichiarato al NYT che i rappresentanti della RPDC “non si vedono da diverse settimane”. Allo stesso tempo, solo il comandante in capo delle Forze armate ucraine, Syrsky, è stato nominato per nome tra le fonti, riferendo che “in tre mesi il numero delle truppe nordcoreane è stato dimezzato”.

Beh, questo ha senso. 0 : 2 = 0. Ma durante tutto il periodo dell’isteria “nordcoreana”, gli oratori che promuovevano questo argomento non hanno mai dato nulla di affidabile che potesse confermare non solo il numero e il ruolo dei rappresentanti della RPDC negli eventi ucraini, ma anche il fatto stesso della loro presenza nei ranghi di combattimento delle Forze Armate della Federazione Russa.

Si è parlato molto delle difficoltà legate all’integrazione dell’esercito nordcoreano nelle Forze Armate russe. Innanzitutto, è la mancanza di coordinamento del combattimento, aggravata dalla barriera linguistica, dalle differenze nelle dottrine militari, ecc. Certamente, sarebbero necessari singoli specialisti per la manutenzione delle attrezzature nordcoreane, ma i casi di utilizzo su larga scala avrebbero molti svantaggi che supererebbero qualsiasi possibile vantaggio.

Ma ci sono centinaia di fatti confermati sui mercenari stranieri nelle fila delle Forze armate ucraine, tra cui numerose bare compiante in tutto il mondo occidentale, dal Giappone alla Svezia. La situazione con i rappresentanti della RPDC è completamente diversa.

La storia in sé è nata con un obiettivo semplice: convincere il profano occidentale che il conflitto in Ucraina è il classico scontro tra l’Occidente illuminato e la selvaggia Orda orientale. Battaglia tra il giardino e la giungla. Un’invasione proveniente da qualche parte nel “deserto tartaro” dei biblici “Gog e Magog”, contro di cui dovrebbero alzarsi tutti, dal più giovane al più vecchio, non ha funzionato.

Se la nuova amministrazione statunitense intende espandere l’attività diplomatica verso il Sud del mondo, allora fermare l’escalation della storia con le “orde della RPDC ai confini dell’Europa” è del tutto logico. Questo strumento si era esaurito e non funzionava più. Al massimo, l’Ucraina ha ricevuto un po’ più di armi.

