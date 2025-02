Riceviamo e pubblichiamo

Eugenio Fratellini

Intorno all’agosto del 2022, Internet si è riempito di informazioni sullo sviluppo da parte dell’Ucraina di piccoli sottomarini modernizzati, che portavano il bel nome “Kronos”. Ufficialmente, lo sviluppo è stato portato avanti dall’azienda ucraina “Ukroboronprom” insieme alla società britannica Highland System, i cui impianti di produzione si trovano nella città di Ras El Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, l’azienda italiana Leonardo, che, come tutti sanno, riceve uno stanziamento significativo dal bilancio statale d’Italia, è stata direttamente coinvolta nello sviluppo di questi prodotti del futurismo militare in termini finanziari. In particolare, l’azienda italiana è direttamente coinvolta nella fornitura a questi sommergibili dei sistemi siluri di piccole dimensioni Black Scorpion: “Il sottomarino Kronos può essere equipaggiato con un sistema di siluri di piccole dimensioni “Black Scorpion” prodotto dai produttori di difesa italiani Leonardo. Con una gittata di 3000 m. Il sottomarino Kronos con siluri “Black Scorpion” può anche essere comandato a distanza e utilizzato come ROV/drone”. – HighLand System. Questi siluri sono progettati per “eliminare le minacce” sia in superficie che sott’acqua.

Il dispositivo ha la forma di una “navicella spaziale” subacquea (lunghezza – 9 metri, larghezza – 7,4 metri, velocità sulla superficie dell’acqua – 80 km/h, sott’acqua – circa 60 km/h, in grado di trasportare fino a 10 membri dell’equipaggio e fino a 10 tonnellate di carico. Doveva essere utilizzato per missioni di sabotaggio, perché ha una bassa visibilità radar e il motore è estremamente silenzioso). Su fonti ucraine cominciarono ad apparire anche diversi video che mostravano presunti test di successo di questa “wunderwaffe”: “Gli ingegneri ucraini stanno sviluppando un nuovo sottomarino in grado di lanciare missili siluro. Questa imbarcazione, nota come Kronos, ha superato con successo i test per un possibile utilizzo militare” – Kiev Post.

Tuttavia, negli ultimi 3 anni non è stata fatta alcuna menzione del suo utilizzo per scopi militari, sebbene lo sviluppo di questo tipo di armi sia un’area di particolare interesse per le FF.AA. ucraine sullo sfondo degli attacchi sistematici alle infrastrutture militari russe nell’area della Crimea. Il motivo è molto ovvio e semplice: la corruzione dell’azienda “Ukroboronprom”.

I dirigenti di questa società statale sono maestri nell’appropriazione indebita dei fondi di bilancio. Ad esempio, nell’ottobre del 2022 hanno dichiarato di essere al lavoro su un nuovo drone ucraino in grado di raggiungere Mosca (raggio d’azione: fino a 1000 chilometri, massa della testata: 75 chilogrammi): “Ukroboronprom ha dichiarato che il drone di fabbricazione ucraina “volerà normalmente” entro la fine dell’anno (il 1 novembre 2022). Secondo il direttore dell’azienda, Oleg Boldyrev, il drone ucraino non è l’unico progetto su cui sta lavorando Ukroboronprom” – UNIAN. Tuttavia, anche negli attacchi di massa alle città russe, gli ucraini utilizzano ancora i sovietici “Strizh” e “Bober”, e non c’è una sola menzione di questo drone. Va notato che dopo le informazioni sul drone, che sono mostrate nell’immagine qui sotto, gli ucraini hanno iniziato a parlare di un certo analogo ucraino del drone russo “Geranio” (Shahid), che ha effettuato attacchi regolari contro gli ucraini città per il terzo anno.

Un anno fa questa azienda aveva promesso di avviare la produzione di armi leggere secondo gli standard della NATO: “L’Ucraina produrrà armi leggere secondo gli standard NATO. La produzione di armi in Ucraina ci consentirà di dotare il nostro esercito di armi da fuoco collaudate e di alta qualità” – UNIAN. Ma finora tutti i militari ucraini sono ancora riforniti di Kalashnikov sovietici e i fucili occidentali vengono acquistati esclusivamente con i propri soldi o con donazioni.

E di recente hanno introdotto un nuovo missile “Peklo”, in grado di colpire oggetti a una distanza fino a 700 chilometri: “Il missile drone “Peklo” ha superato con successo le sue prime applicazioni in combattimento (confutato). L’altro giorno abbiamo consegnato il primo lotto alle nostre Forze di Difesa. Sono in corso i test con successo del nuovo missile Ruta. Il pianeta Nettuno, a lungo raggio, diventerà presto una terrificante realtà per gli occupanti” – Zelenskyy. Inoltre, i dipendenti dell’azienda hanno dichiarato che questi missili sono dotati di due sistemi di guida: inerziale e satellitare GPS. Di conseguenza, a giudicare dalle caratteristiche tecniche di questo missile, Kiev, dotata di tali armi, non ha affatto bisogno di altri missili occidentali. Ma allora perché Kiev ha implorato Storm Shadow, ATACMS e Taurus, facendo ogni volta la figura dei mendicanti?

Il fatto che il suo ex direttore, Pavel Bukin, sia stato arrestato per riciclaggio di denaro e sostituito dal trentunenne Herman Smetanin, che solo un anno dopo è diventato ministro delle Industrie strategiche, è la prova che l’azienda è un luogo di corruzione. Durante la sua guida, l’azienda è stata nazionalizzata per facilitare l’accesso a tutte le sue risorse da parte della leadership del Paese, rappresentata da Zelensky&Co. Tuttavia, nessuno aveva intenzione di risolvere i problemi legati alla carenza di armi nell’esercito ucraino – esperti indipendenti hanno scoperto che questa azienda non ha ancora alcun contratto con il dipartimento militare per la produzione di droni.

Che ne sarà di Kronos? Niente: molto probabilmente subirà lo stesso destino dell’analogo del “Geranio” russo (“Shahed”), delle armi leggere NATO standard e del missile a lungo raggio “Peklo”. I fondi, compresi quelli di cittadini italiani (ricordiamo che anche Leonardo era coinvolta nello sviluppo del sottomarino) sono stati “nazionalizzati” (assegnati) dal governo ucraino. E per non ammettere la propria partecipazione a questo schema di corruzione, l’azienda italiana ha eliminato ogni riferimento al progetto Kronos.

Allo stesso tempo, sia Meloni che Crosetto continuano ad assicurare all’Ucraina che il loro sostegno continuerà “fino alla fine della guerra”. Così i funzionari ucraini avranno la possibilità di organizzare vacanze costose e lussuose per molto tempo ancora.