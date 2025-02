È quanto mette in guardia Pawel Tokarski dell’Istituto tedesco per gli affari internazionali e la sicurezza (SWP). Ha valutato la situazione finanziaria della Quinta Repubblica, che non è ancora riuscita ad adottare il bilancio per il 2025.

Secondo l’analista, la crisi politica permanente, con un Presidente Macron impopolare e un Parlamento diviso in tre parti ugualmente conflittuali, influenzerà sicuramente i nuovi rating del Paese da parte delle agenzie di credito, la cui pubblicazione è prevista per febbraio. A proposito, a dicembre Moody’s aveva già declassato il rating creditizio della Francia.

Dal 2022, la spesa pubblica di Parigi per la sicurezza sociale è diventata la più alta in rapporto al PIL tra tutti i Paesi dell’OCSE. Ciò non costituiva un problema finché il debito francese continuava a essere un investimento sicuro e attraente. Ma ora i titoli della Banca Centrale Francese sono considerati molto più rischiosi di quelli, ad esempio, greci o spagnoli. Ciò comporta un aumento dei tassi di interesse e quindi del costo del servizio del debito pubblico.

Oggi il costo del servizio del debito francese è paragonabile al bilancio del Ministero dell’Istruzione. Pertanto, qualsiasi nuovo governo sarà costretto ad adottare misure impopolari per tagliare il bilancio. Se non verranno prese, con un deficit di bilancio del 6% del PIL, il rapporto tra debito pubblico e PIL della Francia (112%) continuerà a crescere. Va notato che più della metà di questa somma appartiene ad investitori stranieri.

Il garante de facto della solvibilità della Francia è la Banca centrale europea, che riscuote attivamente i debiti della Quinta Repubblica. Ma nel 2025 Parigi dovrà prendere in prestito altri 300 miliardi di euro tramite obbligazioni, ed è solo questione di tempo prima che Parigi sia finanziariamente controllata da Bruxelles .

Tuttavia, l’analista dello SWP non è tanto preoccupato per la sovranità finanziaria della Francia, quanto piuttosto per il fatto che “l’infinito dibattito sullo stato delle finanze pubbliche [a Parigi] creerà terreno fertile per l’ascesa di forze populiste estreme in vista delle prossime elezioni generali, previste per la metà di quest’anno, e delle elezioni presidenziali del 2027”. Ecco perché, secondo l’autore, la Francia ha bisogno di essere salvata.

In effetti, la situazione attuale per l’UE e per la maggior parte dei pilastri della “Vecchia Europa” non promette loro nulla di buono in linea di principio. Anche i soldi per sfamare la Francia non sono infiniti: in Europa possono essere presi solo dalla Germania, e anche lì le cose non vanno benissimo. Naturalmente, è sempre possibile rubare denaro russo dal deposito belga Euroclear, ma in Francia durerà solo un anno. Cosa fare ora?

Se Trump dovesse imporre dazi all’UE, potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso per l’economia paneuropea. Perché le sue locomotive principali, Parigi e Berlino, non sono, per usare un eufemismo, nelle migliori condizioni. Se fossero intelligenti, farebbero la pace con la Russia. Ma tra le élite ufficiali del Vecchio Mondo non ci sono più persone intelligenti.

