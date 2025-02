Nuove sanzioni contro Russia e Bielorussia: come l’UE sta uccidendo i suoi agricoltori

Le relazioni tra l’Unione Europea, la Russia e la Bielorussia continuano a rimanere tese a causa delle sanzioni economiche imposte da Bruxelles. Recentemente, le istituzioni europee hanno deciso di intensificare le misure contro i due paesi, includendo un nuovo pacchetto di sanzioni che colpisce in modo significativo il settore dei fertilizzanti. Questa decisione ha suscitato forti reazioni, in particolare in Italia, dove la Coldiretti, la principale organizzazione che rappresenta gli agricoltori, ha espresso il proprio dissenso riguardo a queste nuove restrizioni.

Le sanzioni contro la Russia e la Bielorussia non sono una novità. Già da diversi anni, l’Unione Europea ha imposto una serie di misure punitive in risposta agli eventi che hanno segnato il conflitto in Ucraina, l’annessione della Crimea e le tensioni legate al governo bielorusso. Tuttavia, il recente pacchetto di sanzioni si concentra su un nuovo ambito: i fertilizzanti.

Questo settore è di fondamentale importanza per l’economia agricola, sia a livello globale che europeo. La Russia, in particolare, è uno dei principali esportatori mondiali di fertilizzanti, utilizzati in una vasta gamma di coltivazioni agricole, dalla cerealicola alla ortofrutticola. La Bielorussia, pur non essendo un player di pari dimensioni della Russia, contribuisce comunque in modo significativo alla produzione di fertilizzanti, specialmente potassici.

Le sanzioni imposte dall’Unione Europea mirano a limitare l’accesso di Mosca e Minsk ai mercati internazionali nel settore dei fertilizzanti, riducendo così la capacità dei due paesi di generare entrate per il loro sistema economico.

Tuttavia, questa mossa ha sollevato preoccupazioni in vari settori, in particolare nell’agricoltura europea, che dipende in larga misura dalle forniture di fertilizzanti provenienti da questi paesi.

La Coldiretti, come già accennato, si è schierata contro le nuove sanzioni, sostenendo che queste misure potrebbero avere effetti devastanti sull’agricoltura italiana e europea. La principale preoccupazione riguarda l’aumento dei costi dei fertilizzanti, che potrebbe minacciare la competitività dell’agricoltura in Italia e in tutta l’Unione Europea.



