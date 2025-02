Claudia Sheinbaum: “Il Messico non è colonia o protettorato di nessuno”

Foto Wikimedia

Claudia Sheinbaum in 4 minuti risponde alle mire interventiste di Trump con un messaggio di una forza straordinario: “Non si torna indietro. Il presente e il futuro appartengono al popolo, e con essa la patria si rafforza”. E ancora: “Ecco perché, in questi tempi, in cui appaiono le minacce alla nostra sovranità nazionale, in cui lo spirito interventista appare alle porte della nostra patria, è tempo di ricordare la storia e la nostra grandezza. Il Messico è un paese libero, sovrano, indipendente. Non siamo una colonia o un protettorato di nessuno”



Il video completo:

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-claudia_sheinbaum_il_messico_non__colonia_o_protettorato_di_nessuno/45289_59057