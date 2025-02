DeepSeek è lo Sputnik cinese?

del Partito Comunista Deng Xiaoping disse a un incontro di ricercatori:

“La nostra scienza e la nostra tecnologia hanno fatto enormi progressi dalla fondazione della Nuova Cina…. Ma dobbiamo essere lucidi e riconoscere che c’è ancora un enorme divario tra il nostro livello e quello dei Paesi più avanzati e che le nostre forze scientifiche e tecniche sono ancora troppo esigue”.

Di C.J. Atkins – People’s World

Se fosse vivo per assistere agli eventi degli ultimi giorni, Deng sarebbe scioccato.

Il rilascio del chatbot DeepSeek-R1, un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) sviluppato in Cina, ha gettato nel caos l’industria globale dell’intelligenza artificiale e ha cancellato un trilione di dollari dal valore di alcune delle più grandi società tecnologiche alla Borsa di New York.

È questo il “momento Sputnik” della Cina, paragonabile per importanza storica all’inaugurazione dell’era spaziale da parte dell’Unione Sovietica con il lancio del primo satellite artificiale nel 1957?

Allora il capitalismo statunitense commise l’errore di supporre che bloccando la metà socialista del mondo con muri commerciali ed embarghi l’avrebbe tenuta tecnologicamente arretrata per sempre. Lo stesso errore si sta ripetendo con la Cina.

Niente chip per la Cina

I divieti di esportazione sui microchip più sofisticati che alimentano le applicazioni avanzate di intelligenza artificiale, insieme alle attrezzature e ai software per la produzione di chip, sono stati imposti dall’amministrazione Biden nel 2022, adducendo come giustificazione la “sicurezza nazionale”.

Con la campagna elettorale di Trump dello scorso anno per spingersi ancora oltre, Biden ha inasprito le restrizioni a dicembre. Le unità di elaborazione grafica (GPU) che sono il punto di partenza per l’addestramento di IA come ChatGPT e DeepSeek sono state inserite in una lista nera delle esportazioni, con il divieto di essere spedite in Cina o in aziende di Paesi terzi che fanno affari con la Repubblica Popolare.

Ma l’aggressione economica degli Stati Uniti sembra essersi ritorta contro di loro. I divieti di esportazione hanno semplicemente stimolato la creatività degli sviluppatori cinesi, spingendoli a trovare modi più economici ed efficienti per utilizzare i vecchi chip a cui avevano già accesso.

Hanno scoperto come addestrare e far funzionare i modelli di intelligenza artificiale utilizzando meno memoria e meno potenza di calcolo. Il risultato è stato un modello più economico da costruire e meno dannoso per il pianeta rispetto a quelli sviluppati dai monopoli tecnologici statunitensi.

DeepSeek-R1 è stato addestrato per poco meno di 6 milioni di dollari, mentre le aziende americane di IA hanno investito miliardi di dollari nei loro modelli – da qui la vendita in massa di produttori di chip e sviluppatori di LLM sul mercato azionario.

Nvidia, l’azienda di chip che è stata la più grande vincitrice del boom dell’IA, ha registrato profitti per 63 miliardi di dollari solo negli ultimi quattro trimestri. Negli ultimi due anni, il prezzo delle sue azioni è esploso di oltre l’800%. Ma dopo il rilascio di DeepSeek-R1, Nvidia ha perso quasi un quinto del suo valore. I concorrenti Intel e Micro Devices hanno registrato crolli simili.

Collettivamente, Wall Street ha perso un trilione di dollari, pari all’incirca alla recente spesa annuale del Pentagono.

Per quanto riguarda l’impatto ambientale, si stima che ChatGPT – che si basa sui chip Nvidia – consumi abbastanza elettricità da alimentare 21.000 case statunitensi per un anno intero. Si tratta di molti combustibili fossili bruciati e di molta CO2 rilasciata nell’atmosfera dalle stazioni elettriche che generano l’energia necessaria.

Le prime analisi suggeriscono che DeepSeek-R1, invece, utilizza il 90% di energia in meno per ogni query, con una conseguente riduzione del 92% dell’impronta di carbonio.

Tutto ciò fa apparire l’iniziativa Stargate di Trump da 500 miliardi di dollari per le aziende di intelligenza artificiale e le centrali elettriche, annunciata poco prima che DeepSeek facesse esplodere il settore, come un fallimento politico nel migliore dei casi e un totale spreco di denaro nel peggiore.

Un altro vantaggio per il chatbot cinese è che i suoi sviluppatori hanno reso DeepSeek-R1 open-source. Ciò significa che hanno mostrato il loro lavoro affinché il mondo possa vederlo e adattarlo per ulteriori sviluppi. Altri scienziati e codificatori possono basarsi su DeepSeek-R1 per creare i propri modelli di intelligenza artificiale.

Ciò è in contrasto con l’istinto delle aziende statunitensi, che vogliono proteggere i loro profitti attuali e futuri dietro rivendicazioni di diritti di proprietà intellettuale e brevetti permanenti.

Liang Wenfeng, il fondatore di DeepSeek, è un finanziere e capitalista di hedge fund, per certi versi non troppo dissimile dai fratelli tecnologici presenti all’inaugurazione di Trump. Ma dice che la monetizzazione non era l’obiettivo del chatbot AI della sua azienda:

“Il nostro punto di partenza non è l’opportunità di ottenere un rapido profitto, ma piuttosto di raggiungere la frontiera tecnica e guidare lo sviluppo dell’intero ecosistema…. Crediamo che, con lo sviluppo dell’economia, la Cina debba gradualmente diventare un contributore invece di fare il free-riding…. Abbiamo smesso di seguire, è ora di guidare”.

Colmare il divario

Sebbene possa essere difficile per i non addetti ai lavori analizzare il gergo tecnologico del mondo dell’IA, il punto di partenza politico è questo: Il tempo del dominio incontrastato dei monopoli statunitensi nell’economia dell’alta tecnologia è finito. Sono finiti anche i giorni in cui la scienza e la tecnologia cinesi potevano essere considerate “troppo scarse”. L’“enorme divario” di cui parlava Deng 47 anni fa è stato colmato.

Rimangono però altre questioni aperte. I progressi tecnologici di per sé non hanno una natura di classe; gli usi a cui vengono applicati, invece, certamente sì.

Come sosteneva Karl Marx ne L’ideologia tedesca, dove delineava il materialismo storico, la scienza della società:

“È possibile ottenere una vera liberazione nel mondo reale… solo impiegando mezzi reali…. La schiavitù non può essere abolita senza la macchina a vapore, il mulo e la filanda, la servitù della gleba non può essere abolita senza il miglioramento dell’agricoltura. La ‘liberazione’ è un atto storico e non mentale, ed è determinata dalle condizioni storiche, dallo sviluppo dell’industria, del commercio, dell’agricoltura….”.

Ma così come la macchina a vapore e la macchina per filare hanno permesso alla società di svilupparsi e progredire, sono anche diventati nuovi strumenti per lo sfruttamento dei lavoratori nelle fabbriche e nei mulini della rivoluzione industriale.

Allo stesso modo, l’intelligenza artificiale e altre applicazioni ad alta tecnologia hanno il potenziale per rivoluzionare la produzione e la distribuzione della conoscenza e di altri beni, ma i benefici saranno tutti privatizzati se questi progressi non saranno utilizzati a fini sociali. Se vengono impiegati solo come strumenti per eliminare posti di lavoro, abbassare i salari e peggiorare le condizioni di lavoro, allora diventeranno solo l’ultimo mezzo per denigrare il valore del lavoro e favorire l’accumulo di profitti per chi sta in alto.

Queste sono le questioni esistenziali più importanti quando si parla di IA, e dovranno essere risolte nel corso della lotta di classe e democratica – negli Stati Uniti, in Cina e ovunque. Per ora, però, dobbiamo riconoscere l’importanza storica di questo momento.

Corsa agli armamenti dell’intelligenza artificiale

DeepSeek è stato oggetto di intensi attacchi informatici, molti dei quali provenienti dagli Stati Uniti. I colpi sono stati così duri che le registrazioni di nuovi utenti sono state interrotte per un certo periodo. Ora sono riprese e DeepSeek è, al momento, l’applicazione più scaricata al mondo.

Come lo Sputnik, DeepSeek-R1 sarà senza dubbio superato da altri sviluppi tecnologici in breve tempo, ma rimarrà un simbolo, foriero di un nuovo periodo storico.

Quella piccola palla d’acciaio sovietica con le antenne ha mostrato il potenziale del socialismo mentre girava intorno al pianeta nel 1957. L’esempio che mostrava – un futuro al di là del capitalismo – fece suonare un campanello d’allarme nel nucleo imperialista. La corsa allo spazio contro l’Unione Sovietica è diventata il cavallo di battaglia per la costruzione di armi nucleari e guerre per procura anticomuniste in tutto il mondo in via di sviluppo.

Il chatbot cinese, in quanto creazione del settore privato, potrebbe non essere impregnato della stessa ispirazione ideologica dello Sputnik, ma senza dubbio metterà in moto Washington per proteggere i desideri monopolistici del capitalismo statunitense.

Trump ha detto che DeepSeek-R1 è un “campanello d’allarme” per i produttori di chip e gli sviluppatori di intelligenza artificiale statunitensi. Si affretteranno ad apprendere ciò che possono dall’esperienza cinese e poi a riconfezionarla per venderla come propria. Tuttavia, il chatbot sarà visto anche come un campanello d’allarme dalla sua amministrazione, per intensificare la guerra economica contro la Cina. Sarà il pretesto per porre nuovi ostacoli allo sviluppo del Paese: tariffe, restrizioni commerciali, divieti di esportazione e altro ancora.

I tecno-capitalisti americani credono nel libero scambio e nell’apertura dei mercati solo quando pensano che non ci sia alcuna possibilità di perdere nella competizione. Il terremoto di DeepSeek li ha sicuramente portati a riflettere sulla possibilità di perdere. Ecco perché faranno pressione su Trump e sul Congresso per ottenere tutto l’aiuto protezionistico possibile.

Allo stesso modo, possiamo aspettarci un aumento delle tensioni militari a lungo termine. I commercianti di armi e i guerrieri neocon coglieranno il momento per battere i tamburi di una vera e propria guerra contro la Cina. L’imperialismo statunitense stringerà l’accerchiamento militare della Cina e il popolo americano sarà investito da un’ondata di propaganda che metterà in guardia dalla “minaccia cinese”. Il razzismo anti-asiatico avrà un ruolo di primo piano, proprio come durante la pandemia.

La prima guerra fredda ha negato all’umanità i benefici scientifici e tecnologici che sarebbero potuti arrivare se gli scienziati dei blocchi capitalista e socialista avessero potuto comunicare e collaborare. Ha anche sprecato trilioni di dollari in armi di distruzione di massa e guerre.

Questa volta non deve essere così.

People’s World ha scaricato DeepSeek-R1 e gli ha chiesto quale fosse l’approccio della Cina alla cooperazione internazionale in campo scientifico e tecnologico. L’applicazione ha risposto così: “Il governo cinese, sotto la guida del Partito Comunista Cinese, aderisce fermamente… ai principi del mutuo beneficio e dello sviluppo condiviso… contribuendo al progresso globale della scienza e della tecnologia a beneficio di tutta l’umanità”.

La coesistenza pacifica e la cooperazione internazionale tra Paesi con sistemi sociali diversi continuano a essere le linee guida della politica estera cinese, proprio come lo sono state per decenni. Ma la nuova guerra fredda di Washington si frappone a questo futuro e spetta al popolo reagire.

I monopolisti della tecnologia faranno di tutto per proteggere i propri profitti e il proprio potere, anche se ciò significa mantenere il mondo diviso e frenare il progresso condiviso.

Ma non è sempre stato questo il modus operandi del capitalismo