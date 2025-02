GLI USA SI RITIRANO DAL CONSIGLIO PER I DIRITTI UMANI

Foto Wikimedia

– Politico Secondo un documento ottenuto da Politico, si prevede che martedì il Presidente Donald Trump emetterà un ordine esecutivo per ritirare gli Stati Uniti dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e vietare futuri finanziamenti all’agenzia di soccorso delle Nazioni Unite per Gaza.

Le azioni, che ripristinano le politiche in vigore durante l’ultima amministrazione Trump, arriveranno il giorno in cui il Presidente incontrerà il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Washington.

Gli Stati Uniti hanno a lungo accusato il consiglio di parzialità contro Israele e di aver dato copertura ai governi con violazioni dei diritti umani. Ciò avviene dopo che l’amministrazione Biden ha sospeso i finanziamenti all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente, nota come UNRWA, in seguito alle segnalazioni secondo cui alcuni membri dello staff erano coinvolti nell’attacco del 7 ottobre di Hamas contro Israele.

La Casa Bianca, in una scheda informativa ottenuta da Politico, ha affermato che il consiglio “non ha adempiuto al suo scopo e continua a essere utilizzato come organo di protezione per i Paesi che commettono orribili violazioni dei diritti umani” e ha condannato la sua posizione su Israele.

“L’UNHRC ha dimostrato un pregiudizio costante nei confronti di Israele, concentrandosi su di esso in modo ingiusto e sproporzionato nei procedimenti del consiglio”, – afferma il documento. “Nel 2018, l’anno in cui il Presidente Trump si è ritirato dall’UNHRC nella sua prima amministrazione, l’organizzazione ha approvato più risoluzioni di condanna di Israele che di Siria, Iran e Corea del Nord messe insieme”.

