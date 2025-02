Il Venezuela risponde a Rubio: “Nemico dell’umanità”

Foto Flickr

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha rintuzzato a brutto muso con dichiarazioni infuocate contro il cancelliere panamense Javier Martínez-Acha e il segretario di Stato USA Marco Rubio. In un contesto di nuovi attacchi crescenti crescenti, Maduro ha accusato entrambi di essere incapaci di difendere la sovranità dei loro paesi, mentre il governo venezuelano continua a respingere le critiche provenienti dagli Stati Uniti

Maduro contro Martínez-Acha: accuse di “imbecillità” e mancata difesa della sovranità

Durante un discorso pubblico, Maduro ha definito Martínez-Acha un “imbecille” per aver diffuso informazioni false riguardo alla presa di possesso presidenziale in Venezuela all’inizio di gennaio. Il diplomatico panamense aveva infatti dichiarato che “in Venezuela sarebbero accaduti grandi eventi che avrebbero scosso il mondo”, riferendosi a una possibile crisi politica. Maduro, tuttavia, ha ribattuto che quei giorni sono stati invece storici per il Venezuela, poiché il popolo si è mobilitato per sostenere il suo mandato presidenziale per il periodo 2025-2031.

Inoltre, Maduro ha criticato Martínez-Acha per non aver difeso adeguatamente la sovranità del Canale di Panama durante la recente visita di Marco Rubio nel paese centroamericano, davanti al quale “si è calato le braghe”. Rubio, noto per le sue posizioni anti-venezuelane, ha infatti riacceso il dibattito sul controllo del Canale, suggerendo che gli Stati Uniti potrebbero cercare di riprenderselo. “Panama lo gestisce e continuerà a farlo”, ha dichiarato il presidente panamense José Raúl Mulino, ma le parole di Rubio hanno comunque generato preoccupazioni, mentre le dichiarazioni di Mulino sembrano solo una facciata per cercare di nascondere l’obbedienza ai diktata statunitensi.

https://twitter.com/Sepa_mass/status/1886966281443607037?t=h4s41Cc1VFLKTVBldnvX-w&s=19

La risposta venezuelana a Marco Rubio: “Nemico dell’umanità”

Le tensioni tra Venezuela e Stati Uniti sono ulteriormente aumentate dopo che Marco Rubio ha definito Cuba, Nicaragua e Venezuela “nemici dell’umanità”, accusandoli di essere responsabili della crisi migratoria nella regione. Il ministro degli Esteri venezuelano ha risposto con durezza, definendo Rubio un “patetico ossessionato” e sottolineando che le sue dichiarazioni riflettono la frustrazione di chi non riesce a piegare nazioni sovrane.

https://t.me/YvanGilPinto/4517?embed=1

“L’unico nemico dell’umanità sono coloro che, con la loro macchina da guerra e abusi, hanno seminato caos e miseria in mezzo mondo”, ha affermato il ministro Yvan Gil, difendendo la resistenza di Venezuela, Cuba e Nicaragua di fronte alle pressioni internazionali. “Queste nazioni non si piegano, non si vendono e non si arrendono”, ha aggiunto, rimarcando la determinazione del Venezuela a resistere alle sanzioni e alle aggressioni esterne.

Maduro denuncia la corruzione dell’opposizione venezuelana

Nel frattempo, Maduro ha continuato a denunciare la corruzione all’interno dell’opposizione venezuelana, accusando figure come Juan Guaidó e Leopoldo López di essersi arricchiti grazie ai finanziamenti statunitensi. Durante un discorso al V Congresso del Partito Socialista Unito del Venezuela (PSUV), Maduro ha affermato che oltre 3,5 miliardi di dollari sono stati consegnati a Guaidó dagli Stati Uniti, denunciando un sistema di corruzione che ha “ingannato e arricchito” i leader dell’opposizione.

“La destra estrema è collassata”, ha dichiarato Maduro, riferendosi alle divisioni interne all’opposizione e alla figura di Corina Machado, descritta come “fascista e vendipatria”. Il presidente ha anche criticato i giovani dell’opposizione, accusandoli di vivere “come re” all’estero, mentre la gioventù rivoluzionaria venezuelana è impegnata nella costruzione del paese attraverso le comuni, le fabbriche e i campi

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-il_venezuela_risponde_a_rubio_nemico_dellumanit/45289_59054