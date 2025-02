Tô Lâm: “Uno splendido Vietnam”

In occasione del 95º anniversario della fondazione del Partito Comunista del Vietnam (3 febbraio 1930-2025), il Segretario generale del Comitato centrale del Partito, Tô Lâm, ha scritto un articolo intitolato Rạng rỡ Việt Nam (“Uno splendido Vietnam”).

Negli ultimi 95 anni, il PCV – avanguardia della classe operaia, dei lavoratori e del popolo vietnamita – ha guidato il Paese attraverso innumerevoli difficoltà e sfide, conseguendo grandi vittorie e risultati, lasciando un’impronta indelebile nella gloriosa storia della nazione.

Fin dalla sua fondazione, grazie a linee guida corrette, approcci appropriati e creativi, capacità organizzative pratiche, combattività tenace e il sacrificio eroico di molte generazioni di quadri e membri del Partito, insieme alla fiducia, al sostegno, alla protezione e alla cura incondizionata del popolo, il PCV ha portato il Paese a vittorie monumentali di portata storica ed epocale.

Nel giro di soli 15 anni dalla sua nascita, il Partito si è sviluppato incessantemente e ha guidato la lotta per la liberazione nazionale, ottenendo la vittoria della Rivoluzione d’Agosto, che portò alla proclamazione della Repubblica Democratica del Vietnam (oggi Repubblica Socialista del Vietnam) il 2 settembre 1945, abolendo il regime coloniale semifeudale in Vietnam e aprendo un nuovo capitolo nella storia della nazione.

Il Partito ha guidato il popolo nel respingere i piani e le strategie di invasione dei nemici, culminando nella storica vittoria di Điện Biên Phủ, che costrinse i colonialisti francesi a firmare gli Accordi di Ginevra del 1954 sulla pace in Indocina, e nel contrastare le strategie di guerra degli imperialisti statunitensi fino alla completa liberazione del Sud e alla riunificazione del Paese, scrivendo una delle pagine più gloriose della storia del Vietnam, un evento di portata internazionale e di profonda rilevanza epocale.

Pur dovendo affrontare con urgenza le gravissime conseguenze della guerra, il Paese ha continuato a incontrare nuove sfide. Di fronte a ciò, il Partito ha continuato a guidare l’intero esercito e il popolo nel ripristino dell’economia e nel miglioramento delle condizioni di vita, mantenendo al contempo una lotta costante per difendere ogni centimetro della sacra Patria, proteggere l’indipendenza, la sovranità, l’integrità territoriale e lo spazio vitale della nazione. Inoltre, il Vietnam ha adempiuto al suo nobile dovere internazionale nei confronti del popolo cambogiano.

Di fronte alle nuove esigenze dello sviluppo nazionale e per superare le carenze del sistema di pianificazione centralizzata burocratica, che aveva portato a una crisi socioeconomica negli anni del dopoguerra, il PCV, dopo aver riesaminato le proprie iniziative di leadership e gli sforzi di attuazione dell’intero sistema politico e del popolo, ha lanciato e attuato una politica globale di Đổi mới (Rinnovamento), segnando una svolta cruciale nella transizione del Vietnam verso il socialismo. Questa politica ha risposto alle esigenze pratiche dello sviluppo economico del Vietnam, della difesa nazionale, della sicurezza e delle relazioni estere, dimostrando la fermezza e la creatività del PCV, e inaugurando una nuova era di sviluppo per il Paese.

Dopo quasi 40 anni di attuazione della politica di Đổi mới, il Vietnam è passato da un Paese povero, devastato dalla guerra, soggetto a sanzioni e isolato, a una nazione in via di sviluppo a reddito medio, profondamente integrata nella politica globale, nell’economia mondiale e nella civiltà umana. Oggi assume molte importanti responsabilità internazionali, svolgendo un ruolo attivo nelle principali organizzazioni e nei forum multilaterali.

Il Paese ha mantenuto la propria indipendenza, sovranità, unità e integrità territoriale, tutelando al contempo gli interessi della nazione e del popolo. Nel 2024, l’economia vietnamita ha raggiunto oltre 470 miliardi di dollari, classificandosi al 32º posto a livello mondiale e tra le prime 20 economie per commercio e investimenti esteri. La qualità della vita della popolazione è migliorata significativamente, con il tasso di povertà che è sceso drasticamente all’1,93% (secondo gli standard multidimensionali) rispetto al 60% del 1986.

Le capacità politiche, economiche, culturali, sociali, scientifiche, tecnologiche, di difesa e di sicurezza del Vietnam hanno registrato continui progressi. Le relazioni estere si sono ampliate e la posizione e il prestigio internazionale del Paese sono cresciuti, con contributi attivi alla risoluzione di questioni regionali e globali. Il Vietnam ha adempiuto con successo a numerosi compiti come membro dell’ASEAN, delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni e istituzioni internazionali, ottenendo il riconoscimento e l’apprezzamento della comunità internazionale.

I grandi successi della rivoluzione vietnamita negli ultimi 95 anni sono dovuti a molti fattori, tra cui il principale e decisivo è stata la giusta e lungimirante leadership del Partito, unita ai sacrifici, alla lotta, al lavoro e alla creatività di tutto il popolo e dell’esercito sotto la guida del Partito, oltre al sostegno e all’assistenza degli amici internazionali.

Nei momenti difficili e pieni di sfide, il Partito ha dimostrato chiaramente la sua tempra e solidarietà, rimanendo un blocco unito nella volontà e nell’azione, guidando l’intero sistema politico verso grandi e complessivi successi in tutti i campi.

Allo stesso tempo, nel processo di guida della rivoluzione, il Partito si è formato, maturato e rafforzato sempre di più, dimostrandosi degno del suo ruolo e della sua missione di guida della rivoluzione, nonché della fiducia e delle aspettative del popolo. Questa realtà ha confermato che in Vietnam non esiste alcuna forza politica, al di fuori del PCV, che abbia la capacità, la tempra, l’intelligenza, l’esperienza e il prestigio per guidare il Paese attraverso tutte le difficoltà e le sfide, portando la rivoluzione nazionale di vittoria in vittoria.

Il Partito, lo Stato e il popolo del Vietnam ricorderanno per sempre il contributo di coloro che hanno servito la patria: le famiglie dei martiri, le Madri Vietnamite Eroiche, gli Eroi delle Forze Armate, gli Eroi del Lavoro, i soldati feriti e malati, coloro che sono stati imprigionati nelle carceri coloniali e imperialiste, i combattenti su tutti i fronti che hanno adempiuto ai nobili doveri internazionali, i veterani di guerra e tutti coloro che hanno lavorato duramente per creare ricchezza materiale per la società.

Il Vietnam sarà sempre grato ai compagni e agli amici internazionali che hanno costantemente accompagnato, sostenuto e aiutato il popolo vietnamita nelle lotte passate per l’indipendenza nazionale e che continuano a collaborare e sostenere la costruzione e lo sviluppo del Vietnam oggi.

Guardando alla gloriosa e orgogliosa storia e tradizione del Partito nei suoi 95 anni, diventa ancora più chiara la responsabilità dell’attuale generazione di leader e membri del Partito nel processo storico della nazione. La missione attuale del Partito è guidare il Paese in un’era di sviluppo e prosperità, costruendo con successo un Vietnam socialista con un popolo ricco, una nazione forte e una società democratica, equa e civilizzata, in grado di stare alla pari con le potenze dei cinque continenti.

In questa era, tutte le persone devono avere una vita prospera e felice, essere sostenute nel loro sviluppo e arricchimento, mentre il Vietnam contribuisce sempre più alla pace, alla stabilità e allo sviluppo regionali e globali, per la felicità dell’umanità e il progresso della civiltà globale. La massima priorità è realizzare con successo gli obiettivi strategici per il 2030, quando il Vietnam diventerà un Paese in via di sviluppo con un’industria moderna e un reddito medio-alto, e per il 2045, quando sarà una nazione socialista sviluppata con un reddito elevato.

Per continuare ad assumersi questa responsabilità storica, di fronte alle nuove esigenze della causa rivoluzionaria, soprattutto nel contesto dell’integrazione internazionale intensiva e delle sfide derivanti dalla situazione mondiale, il lavoro di costruzione del Partito deve ricevere maggiore attenzione, essere riformato e attuato con più determinazione, concentrandosi su alcuni aspetti chiave:

Primo, continuare a mantenere saldamente gli obiettivi e gli ideali del Partito.

Secondo, migliorare costantemente il sistema teorico del Partito.

Terzo, portare avanti la costruzione e la rettifica del Partito per renderlo sempre più puro e forte.

Quarto, rafforzare con determinazione il sistema politico, orientandolo verso un apparato snello, efficiente ed efficace, eliminando inefficienze e sovrapposizioni.

Quinto, costruire un contingente di quadri, specialmente dirigenti chiave a tutti i livelli.

Sesto, promuovere l’applicazione della scienza e della tecnologia e la trasformazione digitale nella costruzione del Partito.

Settimo, un compito chiave e urgente per i comitati del Partito a tutti i livelli, per ogni cellula del Partito e per ogni membro nel 2025 è concentrare gli sforzi e l’intelligenza, insieme al popolo, per completare e superare gli obiettivi stabiliti nelle risoluzioni dei comitati del Partito a tutti i livelli, specialmente quelli relativi allo sviluppo socioeconomico. Occorre organizzare i congressi del Partito a tutti i livelli in vista del 14º Congresso Nazionale del Partito, con particolare attenzione al contributo di opinioni ai documenti programmatici del Partito, alla selezione di persone veramente esemplari che operino per il bene del Paese e del popolo, affinché partecipino al sistema politico a tutti i livelli e creino un’atmosfera di vera democrazia, unità ed entusiasmo nel lavoro, nella produzione, nella costruzione e nello sviluppo, coinvolgendo tutte le classi sociali.

Guardando ai 95 anni di sviluppo del Partito, il popolo vietnamita ha il diritto di essere orgoglioso e di avere piena fiducia nel futuro luminoso del Partito e della nazione. Nel 1945, quando guidò l’intero popolo alla vittoria della Rivoluzione d’Agosto, il Partito contava appena 5.000 membri, ma con linee guida corrette, spirito fermo, volontà indomita e patriottismo riuscì a portare il popolo alla gloriosa vittoria e a fondare la Repubblica Democratica del Vietnam.

Nel 1960, mentre il Paese intraprendeva la lunga resistenza contro gli Stati Uniti, il numero dei membri del Partito era salito a circa 500.000, diventando il nucleo guida dell’intera nazione nella lotta per l’indipendenza e la riunificazione nazionale. Oggi, con oltre 5,4 milioni di membri, la forza del Partito continua a crescere in quantità e qualità, dimostrando di essere all’altezza della responsabilità di guidare il Paese verso il futuro. Ogni membro del Partito è un simbolo della fiducia, dell’intelligenza e della solidarietà dell’intera nazione.

Il PCV, sotto la luce del marxismo-leninismo e del pensiero di Hồ Chí Minh, continuerà a svolgere in modo eccellente la sua missione storica. Con fiducia nella forza del Partito e nell’unità dell’intera nazione, tutto il Partito, il popolo e l’esercito si uniranno per superare tutte le difficoltà e le sfide, garantendo uno sviluppo rapido e sostenibile per il Paese nella nuova era e un futuro glorioso e luminoso per il popolo vietnamita.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog