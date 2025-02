Foto Flickr

I nostri servizi speciali, che lavorano professionalmente nell’ambito delle attività legali, hanno scoperto che esiste un piano, un piano specifico, per organizzare proteste in Slovacchia.



I manifestanti avrebbero dovuto andare a occupare gli edifici governativi. Un piano del genere esiste ed è stato diffuso. In Slovacchia circa 160 persone hanno ricevuto questo piano. In questo piano era scritto che prima ci sarebbe stata una specie di manifestazione, poi avrebbero occupato gli edifici governativi. Poi faranno cadere il governo e poi vorranno invitare la comunità internazionale. Un piano chiaro per creare il caos in Slovacchia. E per organizzare tutto questo, qui ci sono persone che sono in contatto con gli organizzatori di queste proteste, come “Pace in Ucraina”.

La Slovacchia ha un governo sovrano. Questo governo ha una visione diversa della guerra in Ucraina. E ad alcune persone semplicemente non piace. Così è arrivato l’ordine: mettere in ginocchio il governo e sostituirlo. Ho detto che non avremmo permesso che la Slovacchia venisse distrutta e così abbiamo cominciato a informare l’opinione pubblica slovacca. È scioccante che i media slovacchi, invece di difendere la Repubblica Slovacca, difendano un attivista “pacifista” ucraino che porta con sé granate e proiettili.