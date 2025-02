Segnali di risveglio per la Sinistra europea

Dopo il ritiro di importanti partiti, il Partito della Sinistra Europea sembra rilanciarsi e concentra le sue attività sulla lotta contro lo spostamento a destra dell’Europa e una politica economica ultraliberista.

Di Uwe Sattler – Die zukunft

È una storia di successo per il Partito della Sinistra Europea (EL) che non va sottovalutata: lunedì la leadership dell’EL ha annunciato a Bruxelles che il Partito del Lavoro belga (PTB) sarà in futuro membro dell’“organizzazione ombrello” europea delle forze di sinistra.

Il PTB, a volte abbreviato in PVDA come la sua grafia olandese, sta guadagnando influenza in Belgio da anni, è rappresentato in tutti i più importanti parlamenti nazionali e regionali e ha anche inviato due eurodeputati al Parlamento europeo dalle elezioni europee del 2024. “L’inclusione del PTB apre naturalmente prospettive di dialogo con altri partiti di sinistra”, spiega il presidente dell’EL Walter Baier in un’intervista a ‘die-zukunft.eu’. L’ottimismo di Baier è alimentato anche dal fatto che nelle ultime settimane altri partiti hanno manifestato il loro interesse per l’adesione all’EL: Nea Aristera (Nuova Sinistra), ad esempio, si unirà a Syriza come secondo partito greco di sinistra nell’EL; anche il numero di membri individuali sta crescendo nuovamente.

Due partiti di sinistra europei

Ben sei mesi fa, le cose sembravano tutt’altro che rosee per la sinistra europea. Praticamente dall’estate scorsa, l’“Alleanza della Sinistra Europea per i Popoli e il Pianeta” (ELA) è un altro partito della sinistra europea in cui si sono riuniti i “rinnegati” dell’EL. Ne fanno parte La France Insoumise, il Bloco de Esquerda portoghese, l’Alleanza Rosso-Verde danese, l’Alleanza di Sinistra finlandese, Podemos spagnolo, nonché il Razem polacco e il Partito della Sinistra svedese, nessuno dei quali era membro o osservatore dell’EL. La maggior parte di questi partiti è rappresentata da eurodeputati al Parlamento europeo – e siedono nel Gruppo della Sinistra insieme ai parlamentari dei partiti dell’EL. Oltre alle divergenze politiche, ad esempio sulla questione dell’Ucraina e in relazione alla NATO, i partiti dell’ELA hanno criticato soprattutto le strutture e i meccanismi di lavoro obsoleti dell’EL, come il principio dell’unanimità o la sovrarappresentazione dei partiti comunisti negli organi decisionali.

Campagne europee congiunte

In questo contesto, lo scorso ottobre il Comitato esecutivo dell’EL ha avviato un processo di riforma, che è stato ulteriormente portato avanti quindici giorni fa in occasione di una riunione dell’organismo a Berlino. L’obiettivo centrale è quello di combinare gli aspetti strutturali con un profilo politico dell’EL. “Dobbiamo diventare visibili a livello politico europeo”, ha detto il capo dell’EL Baier alla conferenza, chiedendo esplicitamente di essere riconosciuti nei singoli Paesi. Questo obiettivo deve essere raggiunto soprattutto attraverso campagne congiunte su temi rilevanti per tutti i Paesi dell’UE, come il diritto a un alloggio a prezzi accessibili o la lotta contro la politica di austerità rilanciata dalla Commissione europea sotto la guida di Ursula von der Leyen. L’EL vuole anche organizzare una conferenza internazionale sulla pace, possibilmente insieme al Gruppo della Sinistra al Parlamento europeo. “Nella campagna elettorale europea, l’EL è stato l’unico partito europeo a battersi per la fine immediata della guerra genocida di Israele a Gaza e per il cessate il fuoco in Ucraina”, sottolinea Baier, criticando il fatto che i partiti nordeuropei dell’EL al Parlamento europeo sostengono la politica degli armamenti della NATO e dell’Ucraina.

Helmut Scholz, che è stato uno dei cofondatori della Sinistra Europea nel 2004 e ha seguito da vicino lo sviluppo dell’alleanza partitica nel corso degli anni, in un’intervista a die-zukunft.eu accoglie con favore la “nuova qualità della volontà di ristrutturare” l’EL. “La Sinistra Europea vuole continuare a posizionarsi come partito europeo e a sviluppare politiche. Questo è un approccio importante che è stato sostenuto a Berlino praticamente da molti membri del Comitato esecutivo”. Come ha sottolineato l’ex europarlamentare di lungo corso, il “punto di riferimento per la politica dell’UE” offre l’opportunità di rendere l’EL veramente pronta per la campagna elettorale. “La domanda decisiva per il futuro dell’EL è quale valore aggiunto politico offra ai suoi membri, ma soprattutto come possa diventare visibile e persuasivo in ampie fasce della popolazione”.

Il processo di riforma deve essere portato avanti

Allo stesso tempo, Scholz è piuttosto critico nei confronti del processo di riforma dell’EL. Il numero di partiti che hanno già dato un contributo reale al rinnovamento dell’EL è “gestibile”, ha dichiarato a “die-zukunft.eu”. A dicembre, l’esecutivo del partito della sinistra tedesca ha incaricato Scholz di partecipare ai processi di negoziazione sulla riforma della Sinistra Europea come membro dell’esecutivo dell’EL e della sua segreteria e di parlare a nome di Die Linke. È stato istituito un gruppo di lavoro per accompagnare gli sviluppi dell’EL e dell’ELA e per elaborare un parere per il prossimo congresso del partito a maggio, come base per le decisioni su come Die Linke si posizionerà in futuro in questo contesto.

Tutto ciò è legato anche alla questione del finanziamento dell’EL, che di fatto vale anche per l’ELA. I partiti politici europei sono sostenuti dal Parlamento europeo secondo una complicata formula di appartenenza e rappresentanza parlamentare. In definitiva, entrambe le alleanze partitiche si cannibalizzano a vicenda, con conseguenti buchi nelle casse. “Le quote di adesione sono fondamentali. Se le risorse proprie aumentano, aumenta anche il sostegno del bilancio dell’UE”, afferma Scholz. “Alla luce di ciò, è importante chiedersi quali e quante attività l’EL possa organizzare quest’anno, date le ristrettezze finanziarie”. Oltre alle campagne già citate e all’Assemblea generale in primavera, per il 2025 sono in programma due eventi classici: l’Università estiva e il Forum europeo di fine anno