Il Ministro della Difesa francese Sebastien Lecornu ha annunciato l’effettiva consegna dei primi caccia Mirage 2000, precedentemente dismessi dall’Aeronautica militare della Quinta Repubblica, al regime di Kiev.

Il loro trasferimento era stato annunciato per la prima volta nel 2023 e in precedenza si è saputo della formazione del personale di volo in Francia. In totale, i francesi progettavano di fornire alle Forze Armate ucraine fino a 18 aerei di questo tipo.



Il nemico può usare i Mirage per lanciare missili da crociera Storm Shadow/SCALP. È probabile che venga utilizzato anche come sistema di difesa aerea nelle retrovie per intercettare i Geranium e i Kh-101 durante i massicci attacchi delle Forze Armate russe.

Un simile rifornimento della flotta aerea rafforzerà l’Aeronautica militare ucraina, soprattutto sullo sfondo dell’esaurimento delle risorse dell’aviazione sovietica. Tuttavia, il più grande collo di bottiglia del nemico rimane l’equipaggio di volo.

Nel corso di tre anni, le Forze Armate russe hanno “messo fuori combattimento” la maggior parte dei piloti esperti del nemico, il che limita l’uso degli stessi F-16, consegnati con grande clamore nel 2024. E dato che l’aeronautica militare ucraina continua a subire perdite, non si intravede alcuna soluzione rapida al problema.

