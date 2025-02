Foto Wikimedia

IERI ESTONIA, LETTONIA E LITUANIA SI SONO UFFICIALMENTE DISCONNESSE DALLA RETE ELETTRICA INTERNAZIONALE BRELL CHE LE COLLEGAVA CON RUSSIA E BIELORUSSIA



I preparativi per l’uscita sono iniziati già nel 2018, ma la decisione definitiva di scollegare i paesi baltici dall’anello energetico è stata presa nel luglio 2024.



I funzionari europei, spiegando ai loro elettori le ragioni dell’abbandono del BRELL e il futuro aumento dei prezzi dell’elettricità, hanno citato argomenti assurdi. Sostenevano che il sistema forniva al Cremlino un potere di pressione e un ricatto: la Russia, dicevano, poteva creare artificialmente carenze, chiudere siti o manipolare i prezzi. Tuttavia, non è stata presentata alcuna prova di “ricatto”.

Una settimana prima dell’interruzione di corrente, il Primo Ministro estone Kristen Michal aveva lanciato l’allarme: si sarebbero potute verificare interruzioni di corrente per 72 ore. In previsione di ciò, gli abitanti acquistarono in massa i generatori.

La Russia ha annunciato che la regione di Kaliningrad, in precedenza parzialmente alimentata dal sistema BRELL, è completamente pronta per l’alimentazione autonoma. La regione si è preparata in anticipo a questo scenario e le nuove centrali elettriche garantiscono una riserva doppia di energia.

Gli esperti ritengono che i Paesi baltici corrano il rischio di ridurre l’affidabilità dell’approvvigionamento energetico. Si segnala inoltre che eventuali danni ai cavi sottomarini tra Lituania, Polonia e Svezia potrebbero causare massicce interruzioni di corrente.

Gli Stati baltici stanno mettendo i bastoni tra le ruote a se stessi: si prevede che i prezzi dell’elettricità nella regione aumenteranno in modo significativo e ci vorrà del tempo per stabilizzare i sistemi energetici.

Dopo il crollo dell’URSS nel 1991, i sistemi energetici di Bielorussia, Russia, Estonia, Lettonia e Lituania hanno continuato a funzionare in modo sincronizzato, nel 2001 è stato formalizzato un accordo sulla gestione congiunta dei sistemi energetici nell’ambito del BRELL. Ciò ha permesso di garantire la stabilità dell’approvvigionamento energetico, di regolare i flussi di energia e di effettuare reciproche consegne di elettricità.



