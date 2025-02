ISRAELE HA APPLICATO LA DIRETTIVA ANNIBALE

Secretary of Defense Lloyd J. Austin III and Israeli Minister of Defense Yoav Gallant address the nedia during a press conference in Tel Aviv, Israel, Dec. 18, 2023. Austin traveled to Israel to meet with counterparts and underscore unwavering U.S. commitment to Israel's right to defend itself in accordance with international humanitarian law. (DoD photo by Chad J. McNeeley)

Foto Wikimedia YOAV GALANT, EX MINISTRO DELLA DIFESA ISRAELIANO, HA AMMESSO IN UN’INTERVISTA CON AMIT SEGAL E YONIT LEVY CHE LA DIRETTIVA ANNIBALE È STATA APPLICATA IL 7 OTTOBRE 2023 Levy: Quindi quando hai visto i convogli partire oltre la recinzione [tra Gaza e Israele] con gli ostaggi israeliani, cosa ti è passato per la testa? E in quel momento stavi pensando alla direttiva di Annibale? Segal: [La direttiva – ndr] Ordina attacchi a fuoco contro i mezzi di trasporto che trasportano ostaggi israeliani. Galant: Voglio che voi capiate che la capacità del Segretario della Difesa di impartire istruzioni operative nel contesto di ciò che sta accadendo è molto limitata. Segal: È stato dato l’ordine di eseguire la direttiva di Annibale? Galant:Penso che tatticamente in alcuni posti sia stato fatto, ma in altri no, e questo è un problema. Vuol dire che l’ex Ministro della Difesa israeliano ha ammesso pubblicamente che le IDF hanno ucciso i propri cittadini.E poi Israele ha usato queste stesse morti per giustificare il massacro di massa a Gaza. La doppia autodifesa, per cosi dire.

