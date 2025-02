Come sta cambiando la dipendenza dell’Europa dagli Stati Uniti

È necessario dare uno sguardo obiettivo ai cambiamenti in atto in Europa dopo l’insediamento di Donald Trump.

Di Lorenzo Maria Pacini – Observatorio de la crisis

Una storia lunga diversi decenni

L’imperialismo statunitense ha avuto uno sviluppo non lineare nei confronti dell’Europa. Far parte dell’impero statunitense, ovviamente come sudditi, fino alla fine degli anni ’90 era conveniente e presentava molti vantaggi.

Chi accettava le condizioni si ritrovava seduto al tavolo dei “più forti”, con ovvie convenienze commerciali data la supremazia monetaria del dollaro, ma anche il mantenimento del classico deterrente nucleare. Essere amici degli americani era di buon auspicio.

In Europa, questa situazione era, volente o nolente, una conseguenza del Piano Marshall, attraverso il quale gli Stati Uniti avevano comprato uno ad uno i governi, sconfitti e meno sconfitti, della Seconda Guerra Mondiale.

Dal punto di vista politico, lo spettro del comunismo “a Est” era una scusa sufficiente per giustificare sia le politiche di prevenzione, sia la graduale espansione della NATO e una serie di opzioni commerciali. Il mostro comunista doveva essere tenuto a bada. L’occupazione era, infatti, una questione di convenienza, non solo militare.

Il Piano Marshall, ufficialmente chiamato European Recovery Programme (ERP), era un piano di aiuti economici lanciato dagli Stati Uniti nel 1947 per aiutare a ricostruire e stabilizzare l’Europa devastata dalla Seconda Guerra Mondiale. Fu ideato dal Segretario di Stato americano George Marshall con l’obiettivo principale di prevenire il collasso economico dei Paesi europei e di contrastare la diffusione negativa del comunismo, che stava prendendo piede soprattutto in luoghi come l’Italia e la Francia.

Il piano consisteva in un vasto programma di aiuti finanziari, tra cui prestiti e sovvenzioni, a 16 Stati. Questi aiuti economici avevano lo scopo di rimettere in sesto le economie attraverso la ricostruzione delle infrastrutture, la modernizzazione delle industrie e il rafforzamento delle valute locali. Gli Stati Uniti fornirono circa 13 miliardi di dollari, una cifra enorme per l’epoca, che corrisponde a una cifra molto più grande in termini odierni se considerata in termini di inflazione.

Uno degli effetti del piano fu la costruzione della Comunità economica europea (CEE) e il rafforzamento dei legami tra gli Stati Uniti e le nazioni europee, creando un sistema di alleanze che avrebbe poi dato vita alla NATO nel 1949.

La CEE è stata indispensabile per decretare la supremazia del dollaro sulle altre valute nazionali europee: un’organizzazione internazionale fondata nel 1957 con il Trattato di Roma da Belgio, Francia, Germania Ovest, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi, il cui obiettivo principale era la creazione di un mercato comune europeo, che consentisse la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali tra i suoi membri, favorendo l’integrazione economica e la crescita della regione.

La CEE si inserisce nel contesto della Guerra Fredda e mira a contrastare l’influenza dell’Unione Sovietica in Europa creando una zona di prosperità e stabilità. Uno degli aspetti chiave della CEE fu l’eliminazione delle tariffe doganali tra i Paesi membri e l’introduzione di una politica commerciale comune con il resto del mondo, che permettesse loro di commerciare come un unico blocco – in dollari, ovviamente!

Il Trattato di Roma istituì anche istituzioni comuni, come la Commissione europea, il Consiglio dei ministri e il Parlamento europeo, che avevano il compito di prendere decisioni su questioni economiche e politiche. La CEE incoraggiò anche la cooperazione tra i suoi membri su altre questioni, come le politiche agricole, industriali e dei trasporti, che contribuirono a rafforzare i legami tra i Paesi europei.

Nei decenni successivi, la CEE si è allargata ad altri Paesi e nel 1993, con il Trattato di Maastricht, è diventata l’Unione Europea (UE). Con l’incorporazione di nuove politiche, come la moneta unica e l’allargamento territoriale, il ruolo della CEE si è evoluto, ma le sue origini di mercato comune rimangono centrali per la costruzione dell’Europa moderna.

Il dollaro ha svolto un ruolo importante, soprattutto nei primi anni della sua esistenza, quando l’economia mondiale era ancora fortemente influenzata dal sistema di Bretton Woods (1944-1971), che aveva stabilito il dollaro come valuta di riferimento per il commercio internazionale.

Durante questo periodo, il dollaro era ancorato all’oro e utilizzato come valuta di riserva mondiale. La CEE si basava sul dollaro per le transazioni internazionali e per la gestione delle proprie riserve valutarie. L’integrazione economica non consisteva solo nell’eliminazione delle barriere commerciali tra i membri, ma anche in una politica estera comune in cui il dollaro era la principale valuta di scambio.

Questo processo ha caratterizzato l’Europa per più di mezzo secolo, un periodo molto lungo durante il quale le masse sono state educate all’idea di una politica estera comune in cui il dollaro era la principale valuta di scambio.

È in corso un cambiamento significativo

Nell’ultima fase dell’imperialismo a stelle e strisce, possiamo osservare molto da vicino ciò che sta accadendo.

L’impero – o ciò che ne rimane – impone i costi dell’occupazione ai suoi vassalli: L’Europa deve pagare i debiti degli Stati Uniti, deve combattere guerre per loro, deve comportarsi come una fabbrica, deve sacrificare uomini e donne, deve soprattutto obbedire senza lamentarsi.

Qui si apre la fase finale del ciclo colonizzazione/occupazione: terribile, distruttiva, sanguinosa.

Non fraintendetemi: il sangue versato non è necessariamente solo quello dei giovani mandati a morire in prima linea in un’imminente guerra continentale, ma anche quello che già scorre dalle migliaia e migliaia di aziende che chiudono, dai posti di lavoro che vengono tagliati, dalla povertà che aumenta in tutti gli Stati europei.

Ogni vita denigrata, insultata, stroncata da questa infamia è sangue versato. E tutto questo viene presentato allegramente con lo slogan “Facciamo di nuovo grande l’Europa”.

Basta davvero poco per convincere il cittadino europeo medio che il suo carnefice è magicamente diventato il suo migliore amico. Fino all’altro ieri, gli Stati Uniti erano parte del problema; oggi sembrano essere la soluzione. La realtà è che non è cambiato nulla. L’America è sempre l’America, l’Europa è ancora occupata e soggiogata. Nessun presidente – bianco, nero o con i capelli biondi – ha rovesciato gli accordi e restituito all’Europa libertà e dignità. Nessuno l’ha nemmeno accennato.

Anzi, è vero il contrario: fin dalla campagna elettorale, l’attuale presidente ha ribadito che, per rendere grande l’America (cioè l’impero statunitense), è disposto a pagare le colonie. Non c’è niente di più psicopatologico che amare il carnefice come se fosse un amorevole salvatore.

Tutto ciò che serve, ripeto, è qualche granello di zucchero per convincere il cittadino europeo: uno slogan accattivante che incita al glorioso ritorno dell’Europa, ma sotto le dipendenze americane; un paio di notizie entusiasmanti, come la chiusura dell’USAID o l’eliminazione dei generi multipli dalle liste anagrafiche; un paio di coccole ai leader, giusto per far sembrare che vengano elogiati.

Ma è tutta demagogia, come è sempre stato, e, purtroppo, sia i potenti che la gente semplice ci sono cascati più volte.

USAID è davvero fuori dai giochi?

Parliamo di USAID (l’Agenzia per lo sviluppo internazionale degli Stati Uniti) , una notizia recente che ha avuto molto peso.

Lo scioglimento è certamente un bene, perché era uno strumento di intelligence per provocare rivoluzioni pittoresche, riciclare denaro e corrompere le istituzioni. Uno strumento di basso profilo per un accurato lavoro di soft power. A quanto pare, non sarà sciolta del tutto, ma piuttosto integrata nel Dipartimento di Stato, un’altra importante agenzia di influenza politica degli Stati Uniti.

Esiste un protocollo standard per affrontare questo problema, in cui le organizzazioni di intelligence costruiscono la stessa cosa attraverso il settore privato o dicono che la stanno eliminando quando, in realtà, ciò che stanno facendo è fonderla con un’altra parte del governo, come il Dipartimento di Stato. Quello che stiamo vedendo ora è un misto di entrambi.

Ma insieme a questi strumenti, abbiamo una variante: la guerra d’informazione è più conveniente e più facile che spendere milioni e milioni di dollari in una struttura internazionale complessa e corrotta. È meglio utilizzare i social network, dove sono necessarie solo poche persone, mentre gli altri “agenti” sono gli utenti che non sanno di far parte di un grande gioco.

La “app per tutto” X di Elon Musk, Palantir per la politica di difesa e gli affari internazionali di Peter Thiel e OpenGov di Joe Lonsdale si preparano a essere la prossima generazione di statisti.

X sta riuscendo nel suo obiettivo di sostituire i media con il suo approccio di “citizen journalism” sotto la maschera della “libertà di parola”. Una grande rivoluzione tecnocratica nel sistema di comunicazione. Ci arriveremo solo tra qualche anno. Inoltre, X può coprire la gestione del denaro che è andato all’USAID. Quindi, potenzialmente, non c’è alcuna differenza sostanziale; è solo una questione di forma.

Palantir, OpenGov e X si occuperanno dell’analisi dei dati e la utilizzeranno per sviluppare metodi di politica estera e di statecraft finora impensabili per le organizzazioni di intelligence.

Quali geometrie?

Le nuove geometrie sono ancora nella zona grigia e, purtroppo, vi rimarranno a lungo, perché la zona grigia è il dominio ibrido in cui operano le guerre ibride come l’attuale forma di guerra globale.

È probabile che manchino definizioni chiare e decisioni sovrapposte. La confusione è uno spazio di gestione più confortevole per le strutture di potere.

Pensate a un Mark Rubio che parla di multipolarismo: 9 spettatori su 10 nel mondo europeo e asiatico si sono commossi fino all’infarto. Un americano che parla di multipolarismo, wow, la salvezza!

Peccato che di multipolarismo si parli da anni anche alle Nazioni Unite, nell’Unione Europea, per esempio, e non nello stesso senso dei teorici del vero multipolarismo. È chiaro che ci vuole tempo e che si tratta di rapporti delicati, siamo d’accordo: ma è altrettanto vero che l’appropriazione dei registri semantici è una strategia di attacco politico vecchia quanto la retorica di Seneca nel foro dell’antica Roma.

L’Europa è troppo preziosa per gli Stati Uniti perché è la fonte da cui attingere energia e risorse. Avvertendo che il dominio imperialista sta sfuggendo, gli Stati Uniti stanno riorganizzando la loro egemonia. L’influenza non è più quella di un tempo, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, quindi è necessario un cambio di modalità, ed è quello che sta accadendo.

Trump non ha mai parlato di liberare l’Europa o, meglio, di lasciare che l’Europa sia libera. Ha detto, anzi, Elon Musk ha detto: fatela tornare grande. Ma non dipende da loro – né oggi né mai – diciamo noi.