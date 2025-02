Il Forum di Belgrado per un Mondo di Eguali sulla situazione in Serbia

Comunicato stampa del

Forum di Belgrado per un Mondo di Eguali

sulla situazione in Serbia

Di fronte alla grave crisi interna che sta travolgendo il governo e la società serba in queste settimane, che potrebbe definitivamente travolgere le istituzioni, lo stato e la società serba, portando a scenari di “colonizzazione” del paese su tutti i fronti, e all’occupazione straniera dei punti nevralgici politici, economici, militari e culturali: il Consiglio centrale del BF, ha emesso questo comunicato in cui precisa e propone passi e azioni basilari per salvaguardare e contribuire al futuro delle Serbia e del popolo serbo. A cura di Enrico Vigna

“GUARDATE E PENSATE”

Il Forum di Belgrado per un Mondo di Eguali, in quanto Associazione di volontariato, indipendente e apartitica di cittadini, fondata 25 anni fa, ha espresso pubblicamente le sue opinioni e posizioni su importanti questioni sociali in molte occasioni. Secondo la valutazione odierna del Forum, questi problemi sono:

– La necessità di superare pacificamente tutte le divisioni, le diffidenze e le crisi socio-politiche, sradicandone le cause, rafforzando la fiducia e stabilizzando la società e il suo sviluppo.

– La priorità assoluta è la salvaguardia della sovranità e dell’integrità territoriale della Serbia e la risoluzione della questione della provincia del Kosovo e Metohija in conformità con la Costituzione della Serbia, i principi fondamentali delle relazioni internazionali e la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

– l’adesione all’UE rimane un’opzione che presuppone il rispetto da parte dell’UE del diritto internazionale, della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della Costituzione della Serbia nelle sue relazioni con la Serbia, in altre parole, se l’UE rispetta la sovranità e l’integrità territoriale della Serbia in quanto antico Stato europeo, vittorioso in due guerre mondiali, all’interno del quale il Kosovo e Metohija ha lo status di provincia autonoma;

– L’iniziativa della Serbia è necessaria per inserire all’ordine del giorno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite la questione dell’attuazione di tutte le disposizioni non attuate della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e in particolare: garantire la parità di sicurezza e gli altri diritti umani fondamentali dei serbi, l’inviolabilità della proprietà statale, sociale, privata e personale, il ritorno dei contingenti concordati dell’esercito e della polizia serbi in Kosovo e Metohija;

– Mantenere continue e intense attività diplomatiche volte all’annullamento dei riconoscimenti della secessione illegale del Kosovo e di Metohija, specialmente nei casi di riconoscimenti affrettati adottati sotto chiara pressione esterna;

– La Serbia non dovrebbe accettare partenariati strategici con paesi o integrazioni che siano contrarie agli interessi strategici della Serbia, cioè alla sua sovranità e integrità territoriale. I veri partenariati possono essere sostenibili solo quando i partner rispettano reciprocamente il principio di uguaglianza e reciprocità degli interessi;

– Sollevare in modo inequivocabile e formale, davanti agli organismi internazionali competenti, la questione dell’esercizio del diritto al ritorno, alla vita e al lavoro liberi, sicuri e dignitosi dei 250.000 serbi e di altri non albanesi espulsi nelle loro case e proprietà nella provincia del Kosovo e Metohija. Se qualcuno non è d’accordo, questo non deve essere un motivo per la Serbia di arrendersi o diventare passiva;

– In qualità di Stato che difende risolutamente e incrollabilmente la propria sovranità e integrità territoriale, è necessario che la Serbia dichiari nulli tutti i documenti, gli accordi sotto pressione, le modifiche sul terreno e tutti gli atti individuali che sono contrari alla Costituzione della Serbia, ai principi del diritto internazionale e alla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal momento della loro emanazione;

– La Serbia dovrebbe intensificare tutte le attività che contribuiscono alla mobilitazione del sostegno internazionale per il rispetto e l’attuazione coerente dell’Accordo di Dayton-Parigi (1995), sulla pace in Bosnia-Erzegovina come documento giuridico internazionale duraturo, il ritorno delle competenze acquisite dalla RS e la sua protezione come entità paritaria della Bosnia-Erzegovina, con tutte le competenze originarie, nonché con il diritto a speciali relazioni parallele con la Serbia.

– La Serbia dovrebbe sostenere l’iniziativa di abolire la carica di Alto Rappresentante in Bosnia-Erzegovina, istituita 30 anni fa, i cui poteri rappresentano un’espressione di relazioni egemoniche e neocoloniali e una negazione del sistema costituzionale di uno Stato membro dell’ONU, dell’OSCE e di altre organizzazioni internazionali;

– Buon vicinato e piena apertura a una cooperazione reciprocamente vantaggiosa con tutti i paesi e le integrazioni che accettano la Serbia come partner alla pari, con particolare apprezzamento per i paesi tradizionalmente amici, alleati e sostenitori della sovranità e dell’integrità territoriale della Serbia;

– La Serbia dovrebbe rafforzare una politica estera coerente e basata su principi, evitando illusioni, torsioni o interpretazioni irrealistiche dell’essenza e delle direzioni di cambiamenti globali senza precedenti. Affermare ed elevare al livello di un principio costituzionale, la strategia della neutralità attiva, una politica di relazioni equilibrate con tutti i fattori globali, e in particolare con i paesi che sostengono gli interessi vitali della Serbia e la cooperazione, senza precondizioni;

– La Serbia è sempre stata tra i paesi che lottano per la pace, la libertà, la verità, il diritto e la giustizia, contro l’aggressione, l’espansionismo, il (neo)colonialismo, la revisione della storia, la politica di potere e il dominio della minoranza sulla maggioranza. Tali esperienze storiche, tra cui la criminale aggressione della NATO nel 1999, sono parte integrante dell’identità internazionale della Serbia, che deve essere preservata come pegno di indipendenza e di alta reputazione internazionale della Serbia. Pertanto, nell’era dei cambiamenti più profondi nel mondo, la Serbia dovrebbe far parte della maggioranza globale dell’umanità in cui i BRICS plus hanno un ruolo di primo piano come fattore nella costruzione di un nuovo ordine mondiale più giusto, multipolare e democratico, senza dominazione ed egemonismo;

– L’uguaglianza, l’identità nazionale, culturale e spirituale delle parti della nazione serba al di fuori della Serbia, la diaspora serba rimane la priorità a lungo termine della Serbia di crescente importanza. Rafforzare la fiducia reciproca, l’unione e la cooperazione tra la madrepatria serba e la diaspora serba – nei campi culturale, educativo, economico, spirituale, umanitario, informativo e di altro tipo – è per il futuro del popolo serbo e della Serbia;

– È necessario riaffermare i valori tradizionali del matrimonio, della famiglia, della morale, della solidarietà, dell’umanesimo e della non violenza. La costruzione di un sistema di valori veramente umano e morale richiede, tra l’altro: cambiamenti più profondi nel sistema educativo e di educazione; nella responsabilità e nel ruolo dei mass media; la revisione delle leggi approvate per lo più sotto la marea delle ideologie neoliberiste che non sono in armonia con i valori duraturi della cultura e della civiltà serba e che non godono del sostegno dei cittadini;

– È necessario adoperarsi per una struttura più equilibrata degli interessi economici del paese a livello internazionale, in modo che il paese non diventi troppo dipendente economicamente o finanziariamente da una delle parti.

– Alla luce degli attuali disaccordi, divisioni e forti tensioni nella società, è necessario dichiarare una moratoria sulle concessioni nel campo dei minerali strategici, dei terreni agricoli e da costruzione, dell’acqua e di altre risorse naturali nazionali. La fretta di avere effetti a breve termine o di organizzare in modo sano i rischi imprevedibili non deve prevalere sulla necessità di un approccio strategico a lungo termine;

– In un’atmosfera di eccessivo culto degli investimenti stranieri, delle donazioni, dei consulenti, dei valori stranieri in generale, dobbiamo chiederci: quale posto nella strategia di sviluppo della Serbia gioca la politica di fare affidamento sul potenziale interno, sulla conoscenza, sull’intelligenza, sul potenziale umano, naturale, scientifico nell’industria, nella produzione alimentare, nei minerali strategici, nell’energia?

– La Serbia non è certamente minacciata dal pericolo dell’autarchia, ma la domanda è: quanto siamo consapevoli delle conseguenze dei rischi neocoloniali, del sovraindebitamento e dove questo può portarci nelle condizioni dell’aggravarsi della crisi del sistema corporativo neoliberista, dell’inevitabile recessione economica in Europa e del crescente pericolo di militarizzazione e conflitto globale?

– È necessaria una resistenza risoluta e la condanna pubblica di qualsiasi interferenza straniera negli affari interni e nella politica estera della Serbia. E’ inaccettabile tacere sulla palese ingerenza di alcuni paesi occidentali nella politica interna ed estera, compresa l’ingerenza nelle relazioni della Serbia con i paesi terzi;

– È necessario sbarazzarsi della tendenza a nominare persone non qualificate a importanti posizioni statali e pubbliche, così come persone che sostengono pubblicamente posizioni contrarie alla politica ufficiale dello stato. Ciò provoca gravi danni alla costruzione della fiducia e del consenso nazionale, al funzionamento coerente del sistema statale, alla credibilità e alla coerenza dei principi dei decisori.

– È necessario porre fine alla pratica di privilegiare e finanziare dal bilancio, cioè a spese dei cittadini serbi, le cosiddette ONG che promuovono gli interessi dei paesi stranieri e le politiche contrarie ai nostri interessi nazionali, cioè alla volontà dei cittadini della Serbia. Considerando le valutazioni degli alti funzionari serbi secondo cui la pratica dell’ingerenza da parte di alcuni paesi occidentali negli affari interni della Serbia si sta diffondendo, attraverso alcune ONG, e che anche le attività volte a destabilizzare il paese vengono incanalate, attraverso alcune ONG, è necessario rivedere le soluzioni legali appropriate e interrompere l’attuale pratica di privilegiare e finanziare alcune ONG che agiscono come agenti di interessi stranieri