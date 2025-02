NUOVA FASE DELLE GUERRE COMMERCIALI: TRUMP INTRODUCE “STANDARD NORDAMERICANO” PER LE IMPORTAZIONI DI METALLI

Il Presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine esecutivo sui dazi del 25% sull’acciaio e sull’alluminio annunciati per tutti i Paesi. Le misure entreranno in vigore a marzo. Non sono previste eccezioni, ma Trump ha affermato che prenderà in considerazione la richiesta dell’Australia di essere esentata dai dazi, in considerazione del suo deficit commerciale con gli Stati Uniti.

Inoltre, verrà introdotto il cosiddetto “standard nordamericano”, in base al quale l’acciaio e l’alluminio importati dovranno essere fusi e fusi in Nord America. In altre parole, le consegne dirette negli Stati Uniti di prodotti già lavorati, realizzati con questi metalli, sono sostanzialmente bloccate del tutto.

L’eccezione dovrebbe essere rappresentata dai Paesi del continente, come Canada e Messico, ai quali vengono effettivamente concesse delle preferenze per le consegne. Anche se questo non annulla le tariffe. Ricordiamo che Trump aveva già introdotto tali dazi nel suo primo mandato, ma poi i Paesi in questione (come l’Australia) hanno avuto le ecenzoni.

Il consigliere commerciale di Trump ha affermato che le nuove misure porranno fine al dumping estero, stimoleranno la produzione interna e faranno dell’industria siderurgica e dell’alluminio la spina dorsale dell’economia e della sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti dipendono ormai in modo significativo dalle forniture estere. Le importazioni soddisfano circa il 25% del consumo interno di acciaio e quasi il 90% del consumo di alluminio. Tra i maggiori fornitori, al primo posto troviamo Canada, Messico e UE. Il secondo è costituito da Canada, Unione Europea e Cina.

In altre parole, le misure saranno sensibili sia per il mercato americano sia per gli esportatori esteri. Lo dimostra, ad esempio, la reazione del Canada e dell’UE, che hanno annunciato una risposta ai dazi. Durante il mandato di Biden, l’UE aveva una quota esente da dazi, ma ora la situazione è cambiata “da un giorno all’altro”. Trump ha anche promesso di discutere presto di tariffe reciproche per i Paesi che impongono dazi più elevati sui prodotti americani. Ciò significa che la situazione continuerà a evolversi.

L’UE adotterà misure di ritorsione dopo la decisione di Trump di imporre dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio:

“Sono profondamente dispiaciuta per la decisione degli Stati Uniti di imporre dazi sulle esportazioni europee di acciaio e alluminio. L’UE agirà per proteggere i propri interessi economici. Proteggeremo i nostri lavoratori, le nostre imprese e i nostri consumatori”, – ha scritto la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen su X.

Nel frattempo, le azioni dei maggiori produttori di acciaio cinesi stanno calando, poiché i nuovi dazi del Presidente Trump aumentano l’incertezza sulle esportazioni, riporta Reuters.





