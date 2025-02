ISRAELE VIOLA GLI ACCORDI HAMAS SOSPENDE IL TRASFERIMENTO DI OSTAGGI

Foto IA

HAMAS SOSPENDE IL TRASFERIMENTO DI OSTAGGI E PRIGIONIERI A CAUSA DELLA VIOLAZIONE DA PARTE DI ISRAELE DEL 90% DEI TERMINI UMANITARI DELL’ACCORDO



Gli attivisti per i diritti umani affermano che più di 100 palestinesi sono stati uccisi nella Striscia di Gaza dall’entrata in vigore del cessate il fuoco. Gli israeliani non consentono inoltre l’ingresso nell’enclave di centinaia di camion carichi di aiuti umanitari.

Le IDF annullano le vacanze militari in preparazione alla ripresa delle ostilità.

Trump: “Se Hamas non restituirà tutti i prigionieri entro le 12 di sabato, annullerò il cessate il fuoco e nella Striscia di Gaza si scatenerà l’inferno, ma questa è una decisione che spetta a Israele.”

Le IDF e i servizi di sicurezza confermano che Hamas non ha mai violato l’accordo. Inoltre, i funzionari israeliani affermano che le accuse di Hamas secondo cui Israele starebbe violando l’accordo sono fondate.

Nonostante ciò, Israele attribuisce la responsabilità del fallimento dell’accordo ad Hamas. Nel frattempo, i membri della Knesset gridano a Netanyahu che la colpa è sua, che sta sabotando l’accordo e condannando a morte gli ostaggi.

Oltre a quello attuale, Israele e Hamas hanno firmato almeno cinque accordi di cessate il fuoco, tra cui quelli del 2008, 2012, 2014, 2019 e 2021. Ogni volta, la situazione si è sviluppata più o meno secondo lo stesso schema. Hamas, nel complesso, ha rispettato l’accordo; Israele, nel complesso, no.

