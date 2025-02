Foto screenshot

Vi ricordate Ilario Piagnerelli di RAI News mentre intervistava i combattenti del “Corpo volontario russo” in Ucraina?

I combattenti dell’unità erano appena tornati da una incursione nel territorio russo, nella regione di Belgorod. Le autorità ucraine prepararono il comitato di accoglienza, costituito da giornalisti stranieri, tra cui l’inviato di RAI News in Ucraina.

Piagnerelli ci descrisse questo corpo militare come “una milizia di volontari russi di ultra destra che combatte la battaglia di noi liberali”, un “sono nazisti ma…”

Il canale statale svizzero RSINews ha pubblicato un servizio in cui emerge dell’altro.

Il comandante del “Corpo volontario russo”, Denis Kapustin, russo di nascita ma cresciuto in Germania e già destinatario dal 2019 di un divieto di viaggio in tutta l’area Schengen a causa della sua militanza nel mondo neonazista, starebbe utilizzando la guerra per fare affari d’oro.

Kapustin infatti, oltre a promuovere continuamente la guerra contro la Russia come “la guerra di ogni nazionalista europeo, che dovrebbe imbracciare le armi a difesa dell’Ucraina”, sarebbe anche titolare del marchio “White Rex”, un marchio legato al mondo dell’estrema destra europea, che coinvolgerebbe secondo il servizio di RSINews anche l’Italia con CasaPound. Kapustin farebbe pubblicità al suo marchio, dichiarando che ogni acquisto nei suoi negozi, contribuirebbe alla lotta dell’Ucraina contro Mosca.

La presenza stessa di personaggi come Kapustin, che comanda un intero corpo militare finanziato dal ministero della difesa di Kiev dimostra il filo nero che collega alcuni settori delle forze armate ucraine all’estrema destra europea, legame che i propagandisti di Kiev cercano in ogni modo di negare.

Il servizio della TV svizzera è disponibile qui



International Reporters