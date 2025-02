Gli Stati Uniti stanno valutando l’imposizione di dazi sull’acciaio e l’alluminio canadesi fino al 50%

– CBC News

La notizia è stata riportata da un rappresentante dell’amministrazione presidenziale statunitense, il quale ha sottolineato che, se venissero imposti dazi, questi potrebbero aggiungersi alle tariffe già esistenti su tutti i beni canadesi e ammonterebbero a un altro 25%.

– Al momento, gli Stati Uniti minacciano due misure: imporre dazi del 25 percento su acciaio e alluminio a livello globale a partire dal 12 marzo e rinnovare la minaccia di imporre dazi del 25 percento su tutte le merci provenienti da Canada e Messico dopo il 4 marzo.

– “Se le tariffe precedentemente sospese venissero ripristinate, sarebbero cumulative, al 50 per cento”, ha commentato il portavoce.

– In precedenza, il leader americano aveva avuto dei colloqui con il primo ministro canadese Trudeau, che avevano portato Ottawa ad accettare di mettere in sicurezza il confine con gli Stati Uniti in cambio di un rinvio nell’imposizione dei dazi.

