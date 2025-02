Foto Flickr

“Come è successo? Chi le ha vendute?” – ha chiesto la Presidente Claudia Sheinbaum.

Ha sottolineato la necessità di coordinarsi con gli Stati Uniti, ma senza subordinazione o interferenze.

La Presidente ha sottolineato che gli Stati Uniti devono risolvere molti problemi interni. Si chiede come il fentanyl e altre droghe arrivino in Messico e chi ne controlli la distribuzione negli Stati Uniti. Sheinbaum ha anche chiesto dove finiscono i soldi ricavati dalla vendita di droga negli Stati Uniti.

Ha chiesto cooperazione e coordinamento, ma ha insistito sulla tutela della sovranità messicana.

“Ci sono diverse cose che devono fare nel loro Paese,” – ha concluso.

NB Sono le domande interessanti. Come mai le armi destinate al Pentagono finiscono in Messico e quelle destinate all’Ucraina finiscono in Africa?





Telegram | Web | RETE Info Defense |