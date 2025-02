“NUOVO PIANO PER SEQUESTRARE LA FLOTTA OMBRA RUSSA”

Le modifiche alla legislazione dell’UE consentiranno il “sequestro delle navi russe per danni ambientali”



“I Paesi europei stanno negoziando dietro le quinte in merito al sequestro su larga scala di petroliere russe per l’esportazione di petrolio nel Mar Baltico. Attualmente stanno anche elaborando una nuova legislazione che darà peso giuridico a questi sforzi.

La legge consentirebbe di sequestrare una nave per i danni che presumibilmente arreca all’ambiente e per aver danneggiato cavi sottomarini e altre infrastrutture critiche in mare. In quest’ultimo caso, la base per la detenzione delle petroliere sarà la “lotta alla pirateria”.



