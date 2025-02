Germania, non può diventare insegnate perché marxista

Foto: @lisapoettinger/X



Baviera: l’apprendista insegnante Lisa Poettinger è stata bandita dalla sua professione. L’attivista per la protezione del clima è accusata di avere una posizione anticapitalista.

Di Nick Brauns – Junge Welt

Ora è ufficiale: l’attivista per la protezione del clima di Monaco Lisa Poettinger non può diventare insegnante. Poiché utilizza il metodo di analisi marxista ed è coinvolta in un plenum anti-capitalista sul clima, il Ministero statale bavarese per l’Istruzione e la Cultura ha dei dubbi sulla fedeltà della 28enne alla Costituzione. “Le è vietato essere ammessa al servizio preparatorio per la professione di insegnante nei ginnasi nel febbraio 2025″: questa è la comunicazione inviata a Poettinger martedì. Il suo tirocinio sarebbe dovuto iniziare tra meno di una settimana.

L’avvocato di Poettinger, Adelheid Rupp, ha dichiarato a jW che la lettera di 105 pagine giustifica il divieto facendo riferimento quasi esclusivamente alle dichiarazioni dell’Ufficio per la protezione della Costituzione. Alcuni accorgimenti stilistici: In un’intervista, Poettinger aveva descritto il Salone Internazionale dell’Automobile (IAA) come un simbolo della massimizzazione del profitto a spese delle persone, dell’ambiente e del clima. Nella notifica si legge: “Secondo l’Ufficio per la protezione della Costituzione del 5 novembre 2024, il termine ‘massimizzazione del profitto’ ha origine dal comunismo e svaluta la ricerca del profitto nell’economia”. E ancora: “Con le sue dichiarazioni, lei non solo critica il capitalismo, ma sostiene anche l’anticapitalismo”. La “difesa della ‘lotta di classe’” è anche incompatibile con il “libero ordine democratico di base” perché, secondo il servizio segreto nazionale, questo è “sinonimo di richiesta di abolizione del capitalismo” e quindi della democrazia. Questa giustificazione per il divieto professionale ricorda quella addotta dai servizi segreti nazionali e dal tribunale amministrativo di Berlino per aver nominato il quotidiano junge Welt nel rapporto sulla protezione della Costituzione. Secondo l’avvocato Rupp, si tratta di un costrutto secondo il quale la Legge fondamentale e la Costituzione bavarese prescrivono il sistema capitalistico. La stipula di un ordine economico specifico è stata deliberatamente tenuta fuori dal rapporto.

La Poettinger è addirittura sorpresa dalla classificazione del suo impegno come “estremista di sinistra”. Secondo il Ministero, ciò dimostrava che non aveva la volontà di auto-riflessione critica necessaria per gli insegnanti. La Poettinger si è inimicata il governo statale conservatore di destra nel gennaio 2024 quando, in qualità di leader di una grande manifestazione “Insieme contro la destra”, ha dichiarato indesiderabile la partecipazione del primo ministro della CSU Markus Söder ed è stata successivamente messa alla gogna come “estremista” dalla stampa Springer.

“Chiunque si impegni per la protezione del clima e per la democrazia nel tempo libero e utilizzi anche termini che non piacciono al governo statale può essere dichiarato inadatto a insegnare l’inglese ai bambini in Baviera”, ha commentato la Poettinger in merito al divieto, che descrive come un grave attacco ai diritti fondamentali della libertà di istruzione e della libertà di espressione. Il suo avvocato ha annunciato che ora presenterà una causa al tribunale amministrativo per annullare la scandalosa decisione.

A dicembre, il tribunale distrettuale di Monaco ha dimostrato che le cose possono essere diverse per i funzionari pubblici meritevoli. Nel condannare un vigile del fuoco per stupro, il tribunale si è espressamente astenuto dall’imporre una pena più elevata, poiché altrimenti l’imputato avrebbe perso il suo status di dipendente pubblico.