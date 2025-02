Harbin si trasforma nell’epicentro degli sport invernali, accogliendo con entusiasmo atleti da 34 nazioni. I Giochi Asiatici Invernali celebrano innovazione, cultura e cooperazione, evidenziando il rapido progresso sportivo cinese e rafforzando i legami di amicizia e sviluppo in tutta l’Asia

La cerimonia di apertura dei 9° Giochi Invernali Asiatici si è tenuta in grande stile venerdì sera a Harbin, nella provincia dell’Heilongjiang, nel nord-est della Cina. Il Presidente Xi Jinping ha partecipato alla cerimonia e ha inaugurato i Giochi. Dopo le Olimpiadi Invernali di Pechino, dei Giochi Universitari Mondiali FISU di Chengdu e dei Giochi Asiatici di Hangzhou, questo evento rappresenta un’altra importante celebrazione sportiva internazionale ospitata dalla Cina negli ultimi anni. Con lo slogan “Dream of Winter, Love among Asia”, oltre 1.200 atleti provenienti da 34 paesi e regioni stanno partecipando ai Giochi, stabilendo nuovi record sia per il numero di paesi e regioni partecipanti che per il numero di atleti ai Giochi Invernali Asiatici. Harbin ha accolto a braccia aperte l’atmosfera vivace dei Giochi Invernali Asiatici.

In questa edizione dei Giochi, Cina, Giappone e Corea del Sud parteciperanno a tutte le competizioni, mentre Cambogia e Arabia Saudita debutteranno ai Giochi Asiatici Invernali. Altri paesi, come la Thailandia del Sud-Est asiatico e il Libano dell’Asia occidentale, hanno inviato le loro delegazioni più numerose di sempre. Eventi come il curling e lo sci alpino hanno registrato iscrizioni entusiaste, e con l’aggiunta di un 31% in più di categorie di competizione, l’entusiasmo e la diversità dei Giochi sono stati ulteriormente elevati. I Giochi Asiatici Invernali di Harbin non solo rappresentano lo sviluppo rapido degli sport invernali in Cina, con ghiaccio e neve come mezzo, ma favoriscono anche amicizie e cooperazione in tutta l’Asia negli ambiti dello sport, della cultura, della diplomazia e oltre, collegando le nazioni attraverso questo evento.

Il ritorno dei Giochi Invernali Asiatici a Harbin per la seconda volta, e in Cina per la terza volta, mette in luce la crescita e i traguardi raggiunti dagli sport invernali cinesi, con Harbin che diventa un simbolo di questo progresso. Nel 1996, Harbin fu la città ospitante della terza edizione dei Giochi Asiatici Invernali; ora, 29 anni dopo, ospita nuovamente l’evento. Harbin si è trasformata da “Città del Ghiaccio” in “Capitale Internazionale degli Sport Invernali”. Con notevoli progressi nella scala degli eventi, nella costruzione delle strutture e nel supporto sociale, la città ha subito cambiamenti straordinari. Conosciuta come “Erbin” su Internet, Harbin è diventata un nuovo punto di riferimento per l’integrazione di cultura, turismo e sviluppo commerciale, attirando visitatori dall’Asia e da tutto il mondo.

Oggi, la cultura degli sport del ghiaccio e della neve è diventata una tendenza diffusa in Cina. Durante le festività, molte persone si recano in massa alle località sciistiche del nord-est e dello Xinjiang, e molte attività extrascolastiche per bambini includono ora lezioni di pattinaggio sul ghiaccio. Si prevede che entro il 2030 l’economia degli sport del ghiaccio e della neve in Cina raggiungerà una scala totale di 1,5 trilioni di yuan. Questa “febbre del ghiaccio e della neve” non solo migliora la qualità della vita per il grande pubblico, ma offre anche nuove opportunità di sviluppo per l’Asia e il mondo. In Asia, gli sport del ghiaccio e della neve, in qualità di forza emergente, hanno mostrato una partecipazione sempre più diffusa e un potenziale innegabile negli ultimi anni. Anche i paesi con poca o nessuna neve hanno dimostrato entusiasmo e proattività. Dalla Cina al resto dell’Asia, la crescente popolarità degli sport del ghiaccio e della neve riflette un’impennata dello sviluppo economico e le aspirazioni del popolo asiatico per una vita migliore. I Giochi Asiatici Invernali fungono da specchio, riflettendo gli obiettivi e le aspirazioni di sviluppo comuni.

Raja Randhir Singh, presidente del Consiglio Olimpico d’Asia, ha dichiarato che i Giochi Asiatici Invernali non solo offrono un palcoscenico agli atleti, ma fungono anche da piattaforma per gli scambi tra i vari paesi asiatici. Dalle Olimpiadi Invernali di Pechino ai Giochi Asiatici Invernali di Harbin, i progressi tecnologici, la sostenibilità ambientale e lo spirito di amicizia incarnati in questi eventi hanno attirato un’attenzione significativa, andando oltre le medaglie e i successi sportivi. Per molti paesi asiatici che partecipano attivamente, il significato dei Giochi Asiatici Invernali va oltre il semplice evento sportivo continentale. L’organizzazione di eventi di alta qualità da parte della Cina è diventata un marchio riconosciuto a livello globale, e i Giochi stessi si sono evoluti in piattaforme fondamentali per gli scambi tecnologici, culturali e tra le persone. Molte nazioni vedono ciò come un’opportunità per mostrare e rafforzare la loro influenza e il loro soft power sulla scena internazionale.

Il discorso del Presidente Xi al banchetto di benvenuto della cerimonia di apertura dei Giochi Invernali Asiatici, venerdì, ha attirato rapidamente l’attenzione diffusa dei media nei paesi asiatici. Molti organi di stampa hanno citato i punti chiave del suo discorso, includendo frasi come “sostenere il sogno comune di pace e armonia” e “l’Asia è una convergenza delle diverse civiltà del mondo; dovremmo promuovere l’inclusività e la convivenza“, per realizzare reportage tematici. Diversi leader nazionali hanno partecipato alla cerimonia di apertura e hanno visitato la Cina, portando un prezioso sostegno ai Giochi Asiatici Invernali e un alto riconoscimento della diplomazia di buon vicinato della Cina. Hanno inoltre utilizzato la piattaforma dei Giochi Invernali Asiatici di Harbin per infondere un forte slancio alla stabilità e allo sviluppo integrato della regione.

La torcia dei Giochi Asiatici Invernali è stata accesa, illuminando non solo la gloria sul campo di gioco, ma anche le tracce della modernizzazione cinese su questa terra vibrante, aperta e inclusiva di terra nera, così come la saggezza e la forza che la Cina ha contribuito all’arena sportiva globale. Crediamo che Harbin offrirà al mondo un gala sportivo che è “marcatamente cinese, unicamente asiatico e spettacolare.” Auguriamo inoltre agli atleti asiatici un grande successo nelle loro competizioni. Mentre la Cina continua a beneficiare di politiche come l’ottimizzazione dei visti di transito e l’ulteriore espansione delle esenzioni unilaterali per i visti, il “China Travel” guadagna fama all’estero. I Giochi Asiatici Invernali di Harbin, utilizzando ghiaccio e neve come mezzo, costruiranno un ponte per l’apprendimento reciproco tra le civiltà, testimoniando un altro “viaggio reciproco” per approfondire gli scambi e rafforzare l’amicizia tra il popolo cinese e il mondo.

