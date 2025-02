Yonatan Touval: “Creare uno Stato palestinese è l’unica soluzione”.

Eugenio Card

Lo scrittore Eugenio Cardi ha intervistato Yonatan Touval, israeliano, membro del consiglio di amministrazione del prestigioso Istituto affari esteri Mitvim (https://mitvim.org.il/en/) e analista di politica estera, specializzato nella risoluzione dei conflitti e negli affari diplomatici regionali.

Ha lavorato con diverse ONG israeliane sulla questione israelo-palestinese. Collaboratore occasionale di articoli di opinione e recensioni di libri, le sue pubblicazioni sono apparse su numerosi giornali, tra cui Haaretz, The Washington Post e The New York Times.

Da Israele: intervista a Yonatan Touval

Grazie mille caro Yonatan di aver accettato di rispondere a queste mie domande sulle quali questioni ci interroghiamo di frequente qui in Italia: Cosa pensi della recente dichiarazione di Trump di voler espellere i palestinesi da Gaza per farne una riviera turistica?

Questa non è solo un’idea scandalosa e moralmente riprovevole ma anche completamente lontana dalla realtà. Qualsiasi politica che sostenga l’espulsione di massa costituisce una violazione del diritto internazionale e un affronto ai diritti umani fondamentali.

Oltre a ciò, tale retorica non fa altro che infiammare le tensioni, minare la sicurezza a lungo termine di Israele e allontanarci ulteriormente da una soluzione praticabile al conflitto. Il futuro di Gaza deve essere modellato in modo da garantire dignità e autodeterminazione ai palestinesi, non attraverso fantasie di pulizia etnica.

Cosa pensi dell’attuale governo israeliano che contiene estremisti apertamente razzisti come Ben Gvir e Smotrich?

La presenza di estremisti apertamente razzisti come Ben Gvir e Smotrich nel governo è profondamente preoccupante. Le loro politiche e la loro retorica sono una macchia morale per Israele. Purtroppo, la loro presenza riflette un fenomeno più ampio nella politica globale in cui il populismo illiberale, etnonazionalista e autoritario sta conquistando i cuori e le menti di sempre più persone.

Fortunatamente per noi in Israele, sebbene queste figure siano ora membri di spicco di qualsiasi coalizione di destra, sono troppo deboli per formare o guidare un governo da soli.

Credi che uno Stato palestinese non verrà mai realizzato?

Credo fermamente che uno Stato palestinese sia la soluzione sostenibile a questo conflitto. Anche se la situazione odierna la fa sembrare sempre più distante, la storia ha dimostrato che i conflitti radicati possono alla fine trovare una soluzione.

Tuttavia, raggiungere questo obiettivo richiederà una forte leadership da entrambe le parti, un cambiamento nel discorso pubblico e un significativo impegno internazionale.

L’80% degli israeliani vuole davvero espellere i palestinesi da Gaza?

Recenti sondaggi indicano che, sebbene una parte considerevole degli israeliani sostenga alcuni elementi della proposta del presidente Trump, la cifra è inferiore all’80%. Tuttavia, non dovremmo essere ingenui: se interrogati in astratto, molti israeliani ammettono prontamente che preferirebbero non vivere a fianco dei palestinesi – e probabilmente è vero il contrario tra i palestinesi nei confronti degli israeliani.

Tuttavia, il ruolo della politica responsabile non è quello di assecondare tali impulsi atavici; significa ideare soluzioni giuste e pragmatiche a problemi urgenti. È qui che il piano del presidente Trump diventa particolarmente pericoloso: attinge a frustrazioni profondamente radicate e le riformula come una politica legittima.

Rendendo confuso il confine tra fantasie vergognose e discorso politico accettabile, si rischia di radicare ulteriormente l’ostilità e di minare ogni prospettiva di una soluzione giusta, pratica e sostenibile.