ZELENSKY HA PROIBITO A TRUMP DI NEGOZIARE SENZA DI LUI E DI RECARSI A MOSCA IL 9 MAGGIO

L’Ucraina non accetterà mai accordi fatti alle nostre spalle, senza la nostra partecipazione. E la stessa regola dovrebbe valere per tutta l’Europa. Nessuna decisione sull’Ucraina senza l’Ucraina, nessuna decisione sull’Europa senza l’Europa.

L’Europa deve avere un posto al tavolo in cui vengono prese le decisioni che la riguardano. Tutto il resto è zero. Se non saremo coinvolti nei negoziati sul nostro futuro, perderemo tutti.

Guardate cosa sta cercando di fare Putin adesso. Questo è il suo gioco. Putin vorrebbe intavolare trattative individuali con l’America. Come prima della guerra, quando si incontrarono in Svizzera e sembrava che volessero dividere il mondo.

Poi, Putin vorrebbe che il Presidente americano si presentasse sulla Piazza Rossa il 9 maggio di quest’anno non come un leader rispettato, ma come un elemento di supporto della sua stessa opera teatrale. Non ne abbiamo bisogno.