Una Società atomizzata e senza futuro.

I dati del sondaggio apparso qualche giorno fa su Il Sole 24 Ore parlano di una società in cui il lavorio ideologico continuo delle classi dirigenti ci ha reso tutti estranei. E allo stesso tempo, parla di preoccupazioni per i giovani che riguardano il proprio futuro lavorativo e quello dell’intero pianeta.

Questo è ciò che consegnano alle nuove generazioni. E allora bisogna ribaltare la loro propaganda, bisogna organizzarsi, fare conflitto per un futuro più giusto, per noi e per tutti gli sfruttati, invertire la rotta che hanno ormai impostato verso la guerra, l’incancrenirsi della crisi e la solitudine!

Marta Collot PaP