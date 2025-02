Germania. Università vietate a Francesca Albanese

Foto Flick

Mercoledì, la Freie Universität Berlin (FU) ha annullato un evento con la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori Occupati della Palestina, Francesca Albanese.

Il presidente dell’università Günter Ziegler ha giustificato il passo nel Senato accademico dell’università con la “controversia globale” in vista dell’evento previsto per il 19 febbraio, nonché con “preoccupazioni per la sicurezza”.

In precedenza, il sindaco di Berlino KaiWegner (CDU) aveva chiesto all’università di annullare. Anche la senatrice Ina Czyborra (SPD) aveva esercitato pressioni nello stesso senso.

In una lettera a Ziegler, l’associazione “Werteinitiative” ha accusato la giurista Francesca Albanese di aver “attirato l’attenzione diffondendo visioni del mondo antisemite”. L’ambasciatore israeliano in Germania, Ron Prosor, si è lamentato con le parole: “La Libera Università è un campo di addestramento per i sostenitori di Hamas?”

Un gruppo di professori aveva invitato Albanese a parlare del “genocidio in corso a Gaza”. A lei si sarebbe unito anche l’israeliano Eyal Weizman, professore al Goldsmiths College di Londra e fondatore dell’organizzazione di ricerca Forensic Architecture.

L’evento può ora svolgersi solo online. Gli organizzatori si sono difesi dalle accuse affermando che sullo sfondo della valutazione della Corte Internazionale di Giustizia, il “concetto di genocidio” in relazione a Gaza deve essere “discutibile accademicamente”, hanno detto al Tagesspiegel.

La scorsa settimana, l’Università Ludwig Maximilian di Monaco di Baviera ha negato ad Albanese l’uso già promesso di un’aula magna dopo le pressioni ricevute. L’ultima cancellazione è una conseguenza dell’ingerenza sempre più aggressiva della politica nella libertà accademica, la cui base – la solidarietà con Israele come ragion di Stato – è stata ulteriormente cementata con l’adozione della “Risoluzione contro l’antisemitismo nelle università” alla fine di gennaio

