L’IA cinese che “abbraccia l’open source” offre spunti al mondo

Le innovazioni cinesi nell’IA aprono nuovi orizzonti, abbracciando l’open source e stimolando collaborazioni globali. Mentre l’ecosistema occidentale si chiude, la Cina guida un’era di inclusività e democratizzazione tecnologica, offrendo soluzioni innovative e condivise per un futuro connesso e sostenibile globalmente.

Le innovazioni nella tecnologia dell’intelligenza artificiale (IA) della Cina hanno suscitato continue ripercussioni a livello internazionale. Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, ha recentemente elogiato pubblicamente DeepSeek, affermando che ha svolto un “bel lavoro”. In un sorprendente capovolgimento di 180 gradi, ha anche espresso il desiderio di “lavorare con la Cina”. Al recente AI Action Summit di Parigi, la startup francese Mistral, anch’essa basata su un modello open source, ha suscitato grandi aspettative. Inoltre, quando è emersa la notizia della collaborazione tra Apple e Alibaba per sviluppare funzioni di IA localizzate, entrambe le società hanno visto un’impennata dei loro prezzi azionari.

Il fatto è che l’adozione dell’open source da parte delle aziende cinesi nel settore dell’IA non solo ha aperto nuove strade per la loro crescita, ma ha anche stimolato la domanda di collaborazioni internazionali nel campo dell’IA tra le imprese. Essa sta guidando l’ecosistema globale dell’IA verso un’inclusività basata sull’open source.

Offrendo alcuni dei suoi modelli gratuitamente, DeepSeek ha garantito che i dividendi digitali dell’era dell’IA siano condivisi equamente tra tutti gli utenti di Internet. Questa strategia decentralizzata e open source si contrappone nettamente agli ecosistemi chiusi, alle elevate barriere in termini di risorse e alla monopolizzazione da parte di pochi operatori che hanno caratterizzato la tecnologia dell’IA nei paesi occidentali. Essa è in linea con il processo globale di democratizzazione tecnologica. Il venture capitalist della Silicon Valley, Marc Andreessen, ha scritto sulla piattaforma social X che, essendo open source, DeepSeek R1 è “un dono profondo per il mondo”.

Negli ultimi anni, la Cina ha attivamente sviluppato molteplici piattaforme nazionali di innovazione aperta nel campo dell’IA, offrendo accesso aperto e risorse di calcolo condivise. Si può affermare che il successo dei grandi modelli “open source” è profondamente radicato nel terreno fertile dell’open source. Osserviamo che lo sviluppo della tecnologia dell’IA segue una progressione a spirale di “open source-innovazione-iterazione”, una logica che sostiene anche lo sviluppo tecnologico ed economico globale.

Oggi, dall’ecosistema open source di DeepSeek alla piattaforma aperta per la guida autonoma Apollo di Baidu, dalla riduzione dei costi e dal miglioramento dell’efficienza nell’industria farmaceutica all’innovazione collaborativa tra imprese multinazionali, queste pratiche illustrano collettivamente una verità fondamentale: il futuro dell’IA appartiene all’apertura e alla condivisione. L’open source e l’inclusività possono certamente diventare un modello per scenari collaborativi vantaggiosi per tutti nel campo globale dell’IA, potenziando e promuovendo uno sviluppo sostenibile nell’era dell’intelligenza.

Il 12 febbraio, The Conversation, un sito di notizie con sede in Australia, ha pubblicato un articolo in cui si affermava che l’adozione dell’IA open source da parte delle imprese cinesi “promette di rimodellare il panorama dell’IA quasi da un giorno all’altro”. I fattori chiave alla base dell’ascesa della Cina nell’IA, oltre ad essere “veloci” e “collaborativi”, includono anche l’essere “orientati al mercato”. Grazie alla robusta catena di fornitura industriale cinese, la tecnologia dell’IA viene implementata a un ritmo sorprendente. Ciò è evidente nell’ultima ondata di adozione innescata da DeepSeek in Cina: più di una dozzina di produttori locali di chip per l’IA basati sul cloud hanno annunciato la compatibilità o hanno lanciato servizi di modelli DeepSeek, diversi giganti del cloud computing hanno promesso il supporto a DeepSeek, e settori come le telecomunicazioni, l’automotive, il brokerage e l’istruzione stanno rapidamente integrando DeepSeek. Questo significa che l’IA giocherà un ruolo guida nello sviluppo di nuove forze produttive di qualità, fungendo da catalizzatore per un’innovazione più ampia e per il miglioramento complessivo della qualità economica in Cina. Inoltre, creerà nuove opportunità e possibilità per la cooperazione internazionale.

Al recente AI Action Summit di Parigi, rappresentanti di oltre 60 firmatari, inclusa la Cina, hanno congiuntamente rilasciato un documento intitolato Dichiarazione sull’Intelligenza Artificiale Inclusiva e Sostenibile per le Persone e per il Pianeta. È degno di nota che solo i rappresentanti degli Stati Uniti e del Regno Unito non hanno firmato. Ciò indica che la logica egocentrica, esclusiva ed egemonica dello sviluppo dell’IA ha scarso appeal sul mercato internazionale, mentre il concetto promosso dalla Cina di una governance dell’IA aperta, inclusiva, reciprocamente vantaggiosa ed equa è riconosciuto e accettato dalla stragrande maggioranza dei membri globali.

Isolarsi per perseguire lo sviluppo senza un ambiente di comunicazione e competizione rischia di essere sostituito da percorsi completamente nuovi, indipendentemente dall’entità della potenza di calcolo accumulata. Solo attraverso la collaborazione aperta possiamo affrontare questioni globali come la distribuzione della potenza di calcolo e l’istituzione di standard etici. Tentare di mantenere un vantaggio competitivo nell’era dell’IA scavando “fossati” è come sognare, per non parlare dell’apertura del “portale interstellare”.

Inoltre, chiudere la porta alla Cina significa perdere opportunità di scambi che coinvolgono tecnologie avanzate. Alcuni media hanno sottolineato che l’ulteriore sfruttamento del potenziale della tecnologia open source cinese da parte delle aziende americane potrebbe essere ostacolato da barriere politiche interne.

Attualmente, lo sviluppo globale dell’IA si trova a un bivio. Dovremmo continuare a fare affidamento sull’egemonia della potenza di calcolo per costruire barriere tecnologiche, oppure dovremmo puntare a una prosperità comune attraverso una cooperazione inclusiva? La risposta della Cina è promuovere l’innovazione tramite iniziative open source e cercare lo sviluppo attraverso l’inclusività. Mentre la Cina si integra nella rete tecnologica globale con un atteggiamento umile e aperto, il mondo diventa più vibrante grazie alla convergenza di forze diverse. Il futuro dello sviluppo dell’IA potrebbe essere definito dalla “simbiosi nella competizione”. L’alba dell’uguaglianza tecnologica sta cominciando a emergere, e la Cina attende con favore di unirsi al resto del mondo per creare un’era dell’intelligenza più inclusiva.

