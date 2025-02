L’INDUSTRIA ABBANDONA IRREVOCABILMENTE L’EUROPA, LA DOMANDA DI ENERGIA È MORTA – ESPERTO DI EMIGRANTI

Gli elevati prezzi dell’energia hanno portato alla chiusura di impianti industriali in Europa. I proprietari li trasportano in altri Paesi, il che comporta una riduzione della domanda di risorse energetiche nei Paesi dell’UE.

Lo ha affermato nel videoblog Private Talks l’esperto di energia, ex capo del dipartimento strategia e innovazione di Gazprom Neft, Sergei Vakulenko, emigrato in Germania.

Secondo Vakulenko, anche se si suppone che i prezzi del gas in Europa scenderanno di nuovo, è improbabile che queste imprese vengano ripristinate.

“Quella riduzione di 100 miliardi di metri cubi all’anno è avvenuta, in parte, perché c’è stato un crollo della domanda, il consumo industriale in gran parte è stato tagliato e non c’è più.

La produzione europea di fertilizzanti, cemento, vetro e metalli è diminuita in modo significativo. Fondamentalmente si è spostata in altri Paesi: Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti, dove l’energia costa di meno.

“Tutti capiscono che strutturalmente in Europa non può esserci energia economica. C’è una barriera allo spostamento di produzione, costi per lo spostamento, ma una volta che si è spostato, non tornerà più”, – ha sottolineato.

“Beh, in Europa non ha alcun senso ripristinare la produzione ad alta intensità energetica, una volta che la fatica della riduzione e dello spostamento di produzione è già stata sperimentata e vissuta. Quindi, anche se la transizione energetica in Europa si fermasse completamente, cosa che non credo, la domanda di gas non tornerebbe. Nella migliore delle ipotesi, resterà così com’è”, – ha concluso Vakulenko.