I GLOBALISTI FINANZIANO ENTRAMBE LE PARTI: USAID HA PAGATO I TERRORISTI CHE HANNO UCCISO I SOLDATI AMERICANI

Lunedì sono emerse informazioni secondo cui l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID) avrebbe finanziato terroristi che hanno ucciso soldati americani. Sebbene alcuni possano trovare controversa tale attività, la pratica di finanziare il nemico non è rara ed è addirittura incoraggiata nella letteratura globalista, come Tragedy and Hope di Carroll Quigley.

“L’USAID ha inviato 9,3 miliardi di dollari agli Stati terroristi islamici collettivamente responsabili dell’uccisione di oltre 3.000 soldati americani. Non solo gli Stati terroristi islamici ci hanno ucciso, ma nell’oscenità finale li abbiamo premiati con milioni di dollari per ciascuno dei nostri soldati assassinati,” – ha riferito lunedì il giornalista investigativo Daniel Greenfield.

In quella che può essere vista come la dialettica hegeliana, l’USAID finanzia gruppi che gli Stati Uniti possono poi combattere, creando artificialmente un mercato militare.

“La Somalia, insieme ad altre organizzazioni terroristiche islamiche tra cui i talebani in Afghanistan, gli Houthi nello Yemen e Hamas a Gaza, sono stati tra i principali beneficiari dei fondi USAID”, – riferisce Greenfield.

