LEONARD PELTIER FUORI DALLA PRIGIONE DOPO 49 ANNI

“Oggi finalmente sono libero! Mi hanno imprigionato, ma non hanno mai preso il mio spirito!”

Dopo quarantanove anni di ingiusta detenzione è tornato finalmente a casa il compagno Leonard Peltier tra i suoi familiari e il suo popolo nel Dakota del Nord. Peltier ha 80 anni ed è in cattive condizioni di salute, parzialmente cieco a causa del diabete, di un ictus, di un aneurisma aortico e di ripetuti attacchi di Covid-19.

Leonard Peltier, fondatore dell’American Indian Movement, è un eroe per i nativi americani e per chi lotta in tutto il mondo per i diritti dei popoli indigeni, contro il colonialismo, il suprematismo bianco e l’imperialismo.

L’FBI e il governo degli Stati Uniti scatenarono la repressione contro il movimento dei nativi americani guidato da una giovane generazione di attivisti come Leonard Peltier e la sua condanna fu il frutto di una montatura giudiziaria https://fazieditore.it/autore/leonard-peltier/

L’American Indian Movement nacque nel 1968 nel clima di crescente ribellione contro il razzismo e il militarismo del capitalismo imperialista USA. “Anche se ero giovane, sentivo che non potevo più ignorare la lotta dei nativi finché un indiano veniva maltrattato. Come tanti altri che furono scossi dalla loro sottomissione, letargia e indifferenza durante gli anni ’60, mi unii alla lotta per i diritti civili, umani e degli indiani”. I movimenti per i diritti civili, il Black Power e le Pantere Nere hanno fatto da sfondo all’ascesa della militanza indiana, che è cresciuta e si è sviluppata parallelamente a essi https://isreview.org/issue/67/leonard-peltier-and-indian-struggle-freedom/index.html

L’occupazione dell’isola di Alcatraz nel 1969 e quella, durata settantuno giorni, di Wounded Knee nel 1973 diedero una visibilità internazionale alla lotta dell’AIM. “Questa è stata una rinascita della nostra dignità e del nostro orgoglio”, disse Russell Means dell’occupazione. Dennis Banks dichiarò: “Il messaggio che è stato trasmesso è che una banda di indiani poteva affrontare il governo degli Stati Uniti. Tecumseh ha avuto il suo giorno, Geronimo, Toro Seduto, Cavallo Pazzo. Noi abbiamo avuto il nostro”. Marlon Brando rifiutò di ritirare il premio Oscar per il Padrino e mandò al suo posto l’attrice indiana Sacheen Littlefeather a leggere una dichiarazione.

Leonard Peltier negli anni della lunga prigionia non ha mai rinunciato alla lotta incoraggiando le generazioni più giovani:

“Uomini di ogni colore, cultura e religione devono unirsi per opporsi alle politiche genocide che tutti noi dobbiamo affrontare, mentre il mondo delle grandi imprese cerca di schiavizzare tutti e di mettere una nazione contro l’altra.

Se eviti di infrangere le leggi e fai ciò che ti viene detto e ignori i poveri, gli oppressi e gli emarginati, probabilmente non sarai disturbato. Se cerchi di correggere ciò che è sbagliato, tuttavia, incontrerai sicuramente una grande opposizione e correrai il rischio di essere imprigionato o di morire.

Vi incoraggio a fare del vostro meglio, a essere gentili gli uni con gli altri, a cercare armonia ed equilibrio con tutta la vita naturale, a godervi la libertà che vi è rimasta e, soprattutto, a non arrendervi mai, mai. Nello spirito di Cavallo Pazzo”.

Leonard Peltier è sempre stato un internazionalista. Dal carcere, fin dal 1982 in occasione del massacro nei campi profughi palestinesi di Sabra e Chatila, espresse la sua solidarietà alla lotta del popolo palestinese: “Le truppe israeliane, nel portare avanti la loro campagna genocida, agiscono oggi come la Settima Cavalleria agì in passato e continua ad agire nel territorio indiano. Se oggi fossi libero, porterei i nostri Guerrieri Rossi a combattere fianco a fianco con i combattenti per la libertà dell’OLP per annientare le forze imperialiste degli Stati Uniti e di Israele.” E nel 2024 mentre Israele bombardava Gaza: “Il colonialismo dei coloni è una malattia. Noi siamo l’antidoto. Non mi stancherò mai di ripeterlo.”

Maurizio Acerbo prc