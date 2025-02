Zelensky Trump volano gli stracci

Zelensky: “Trump vive nella disinformazione russa”. E il presidente Usa sbotta: “E’ un dittatore, un comico mediocre”

Trump accusa Zelensky di “aver preso soldi dagli Usa per andare in guerra”. Putin: “Dall’Ucraina una reazione isterica”

Mario Piccirillo

ROMA – In poche ore Trump ha capovolto il mondo. Ora il “nemico” è Volodymyr Zelensky, “il dittatore”. Non più Putin. Trump alza il tono dello scontro mediatico e accusa il presidente ucraino di “aver preso soldi dagli Stati Uniti per andare in guerra con la Russia“.

Zelensky, dice Trump, “si rifiuta di indire elezioni, è molto giù nei sondaggi e l’unica cosa in cui è stato bravo è stata quella di suonare Biden come un violino. Un dittatore senza elezioni. Zelenskyy farebbe meglio a muoversi in fretta o non gli rimarrà un Paese da governare”.



“Pensateci, un comico di modesto successo, Volodymyr Zelensky, ha convinto gli Stati Uniti d’America a spendere 350 miliardi di dollari per entrare in una guerra che non poteva essere vinta“.



Il post di Trump è ovviamente zeppo di falsità. Gli Stati Uniti hanno stanziato 119 miliardi di dollari per gli aiuti all’Ucraina, secondo il Kiel Institute, e non 350 miliardi di dollari. E ciò è avvenuto dopo l’invasione russa. Non è stato Zelensky a sollecitarlo per poter “andare in guerra”, sottolinea il New York Times.



“Questa guerra è molto più importante per l’Europa che per noi”, ha scritto anche Trump. “Abbiamo un grande e meraviglioso oceano come separazione”.

ZELENSKY: “TRUMP VIVE IN UNA BOLLA DI DISINFORMAZIONE”

Zelensky, tacciato peraltro da Trump di essere colui che “ha cominciato” la guerra con la Russia, aveva risposto al vertice USA-Russia cercando di difendere la sua posizione: “Non è un conflitto, è semplicemente una guerra di Putin contro di noi”.

“C’è in atto un tentativo di ammorbidire i termini per descrivere ciò che Putin sta facendo contro di noi. Dobbiamo riconoscere cosa sta succedendo”. Zelensky afferma che gli Stati Uniti “hanno aiutato Putin a uscire dall’isolamento. Ma la verità sta da un’altra parte”.

“Stanno tirando fuori Putin dall’isolamento, e i russi sono contenti perché la discussione si concentra su di loro. La Russia si presenta come una vittima, e questa è una novità”.

“Purtroppo il presidente Trump, con tutto il rispetto per lui in quanto leader di una nazione che rispettiamo molto… sta vivendo in uno spazio di disinformazione“, afferma. C’è “un circolo di disinformazione attorno al presidente Trump”, che a suo dire include rappresentanti legati ai governi ungherese e slovacco. “Tutto questo è preoccupante. Tutto quello che stanno facendo è assicurarsi che l’Ucraina sia debole”.

L’INDICE DI POPOLARITA’ E LA BALLA DEL 4%

Riguardo al fantomatico indice di popolarità che Trump gli attribuisce in patria, Zelensky sottolinea che l’ultimo sondaggio mostra che il 58% degli ucraini si fida di lui. “Quindi se qualcuno volesse sostituirmi adesso, non sarebbe la scelta giusta”. “Questa disinformazione proviene dalla Russia”.

L’UCRAINA NON E’ IN VENDITA

Zelensky contesta le affermazioni di Trump secondo cui gli Stati Uniti avrebbero dato all’Ucraina 500 miliardi di dollari e si oppone all’idea di “restituire minerali”, affermando che “non si tratta di una conversazione seria. Lavoriamo su un documento serio, che contenga garanzie di sicurezza. Questo documento non è pronto. È al di fuori dei miei poteri, al di fuori della costituzione e delle leggi dell’Ucraina. Io sto proteggendo l’Ucraina. Non posso venderla. Non posso vendere il nostro stato“.



Zelensky dice anche che le discussioni teoriche sulle garanzie di sicurezza al di fuori della Nato sono difficili perché “non abbiamo molti formati per le garanzie di sicurezza e tempo per costruire qualcosa di nuovo. Vogliamo garanzie di sicurezza quest’anno, vogliamo porre fine alla guerra quest’anno, ed è per questo che la Nato è un garante naturale per qualsiasi accordo. Capisco che ogni volta che dico Nato, non vogliono nemmeno che menzioniamo quella parola, ma è qui che siamo“.



L’Ucraina è “molto più forte rispetto all’inizio dell’invasione, molto più resiliente” e “questo garantisce la nostra capacità di parlare con dignità, da pari, con i partner, con gli alleati o meno. Ed è più autosufficiente, produciamo il 30% di tutto ciò di cui abbiamo bisogno”.

La Russia resta “la parte colpevole” e che “non è possibile riciclarla in denaro” e “insabbiare” la sua responsabilità per la guerra. “Si potrebbe pensare di poter risolvere tutto con degli accordi. È impossibile. Nessuno in Ucraina si fida di Putin. Abbiamo bisogno di chiare garanzie di sicurezza”.



“Kellogg vedrà questo oggi… lasciatelo camminare per Kiev e altre città. Il 20, 30% della capitale è scomparso perché è stato distrutto. Lasciatelo parlare con la gente. Si fidano del loro presidente o di Putin? Lasciatelo chiedere di Trump, cosa pensa la gente di Trump dopo le sue dichiarazioni. Lasciamo che scelga dove andare. Ha il suo ambasciatore qui. È importante che veda di persona cosa sta succedendo. E poi sono pronto ad andare in prima linea con lui a parlare con i soldati”.

PUTIN: “REAZIONE ISTERICA”

Una reazione “isterica”, l’ha definita Vladimir. “Non stiamo imponendo nulla a nessuno – ha detto il presidente russo – Siamo pronti, l’ho già detto cento volte: se vogliono, per favore, lasciate che queste trattative abbiano luogo. E saremo pronti a tornare al tavolo delle trattative”.

“Ma senza aumentare il livello di fiducia tra Russia e Stati Uniti, è impossibile risolvere molti problemi, tra cui la crisi ucraina. L’obiettivo di questo incontro era proprio quello di aumentare la fiducia tra Russia e Stati Uniti”.

