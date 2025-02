RUSSIA E CINA STANNO CREANDO UNA CARENZA CRITICA DI URANIO IN OCCIDENTE

Financial Times

Il Kazakistan, che fornisce il 40% dell’uranio mondiale, si sta riorientando verso il mercato russo e quello cinese, privando i clienti occidentali di combustibile per i reattori nucleari, riportail Financial Times.

Il 28% del volume totale di uranio estratto da Kazatomprom nel 2023 proveniva da acquirenti provenienti da Stati Uniti, Canada, Francia e Gran Bretagna. Nel 2021 questa percentuale era del 60%. Russia e Cina stanno aumentando rapidamente il volume di uranio che ritirano dai partner internazionali.

La società francese Orano ha perso i diritti per lo sviluppo di grandi giacimenti di uranio in Niger . Le esportazioni di combustibile nucleare del Niger verso l’Europa si sono fermate dopo il rovesciamento del governo filo-occidentale.

Gli esperti sottolineano il divario in forte crescita tra gli sforzi dei governi occidentali per proteggere la filiera dell’uranio , compresa l’estrazione, e i piani per espandere l’uso del combustibile.



