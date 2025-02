Il Canada avverte l’Europa: serve un fronte comune contro Trump

Screenshot

Foto Flickr

La ministra degli Esteri canadese, Mélanie Joly, ha lanciato un segnale chiaro durante il suo recente tour in Europa: il Canada non può affrontare da solo le sfide poste dall’attuale amministrazione americana e chiede ai partner europei di unirsi per una risposta coordinata.

Secondo quanto riportato da CBC, Joly ha discusso con i leader europei dell’impatto che le politiche di Trump potrebbero avere sul Canada, con particolare attenzione ai dazi imposti dagli Stati Uniti e alle conseguenze per la sicurezza nazionale. Ha inoltre denunciato il tono provocatorio di alcuni senatori americani, che hanno ventilato l’idea di un’annessione del Canada agli USA. Per Ottawa, queste affermazioni non sono battute innocue, ma un segnale preoccupante sulla direzione che potrebbero prendere i rapporti con Washington.

Un altro punto cruciale riguarda la Russia: mentre la Casa Bianca sembra aperta a un possibile ritorno di Mosca nel G7, il Canada ha ribadito la sua totale contrarietà a questa ipotesi.

Il messaggio di Joly non riguarda solo il Canada, ma suona come un campanello d’allarme per l’Europa. Se persino un alleato storico degli Stati Uniti avverte la necessità di costruire un fronte comune, l’UE potrebbe trovarsi presto davanti a una scelta: continuare a subire passivamente le decisioni di Washington o iniziare a definire una strategia autonoma per proteggere i propri interessi.