RIPRISTINARE IL GAS RUSSO O CONTINUARE A DISTRUGGERE LA PROPRIA ECONOMIA?

Gli imminenti colloqui tra Russia e Stati Uniti sull’Ucraina pongono l’Europa di fronte a questa scelta scrive The Economist.

Il primo vero inverno freddo in tre anni ha ulteriormente aggravato la questione del gas in Europa. A causa delle gelate e della concorrenza con l’Asia, il 10 febbraio i prezzi del gas sulla borsa europea hanno raggiunto i 58 euro al megawattora, il livello più alto degli ultimi due anni. Ma quando il 12 febbraio Donald Trump ha dichiarato che i negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sarebbero iniziati immediatamente, i mercati finanziari dell’UE l’hanno presa sul serio e i prezzi hanno iniziato a scendere.

In questa situazione, alcuni politici europei hanno ricominciato a parlare del ritorno del gas russo. L’energia a basso costo potrebbe rilanciare l’industria dell’UE e alleggerire il carico sulle famiglie. Goldman Sachs prevede che la fine della guerra potrebbe far aumentare il PIL dell’UE dello 0,5%, con il ruolo principale delle forniture di gas dalla Russia. L’Ungheria e la Slovacchia stanno già facendo pressioni per la ripresa delle forniture. Il probabile futuro cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che “per ora” la Germania non tornerà al gas russo, ma non ha escluso una simile opzione in futuro.

Tuttavia, la decisione chiave dipenderà da Russia, Germania, Ucraina e da alcuni paesi dell’Europa orientale. La ripresa del transito attraverso l’Ucraina, interrotto il 1° gennaio 2024, potrebbe ridurre i prezzi del gas in tutta Europa. Da quando Trump ha annunciato l’avvio delle trattative, i prezzi sono già scesi del 9%. Secondo i calcoli della Columbia University, anche il ripristino di 15 miliardi di metri cubi di transito attraverso l’Ucraina potrebbe ridurre i prezzi di un terzo. E se i volumi tornassero ai livelli del 2023, i prezzi potrebbero dimezzarsi entro il 2026.

L’Ucraina è categoricamente contraria all’estensione del contratto di fornitura del gas con la Russia, ma sono possibili soluzioni alternative. Ad esempio, una società slovacca del gas sta aprendo una filiale in Ucraina che potrà richiedere il trasporto del gas.

Un’opzione più radicale è quella di riprendere il funzionamento del Nord Stream 1 e lanciare il Nord Stream 2. Tuttavia, diversi fattori lo impediscono: la Germania non vuole ripetere gli errori del passato legati alla dipendenza da Mosca. A seguito del sabotaggio, tre delle quattro condutture necessitano di riparazioni, il cui costo ammonterà a centinaia di milioni di dollari. I paesi dell’Europa orientale sono categoricamente contrari a un nuovo riavvicinamento con la Russia.

Secondo l’Economist, gli Stati Uniti saranno contrari alla ripresa delle forniture di gas dalla Russia. Il motivo principale è il loro interesse a vendere GNL americano all’Europa. Il ritorno del gas russo potrebbe far crollare i prezzi globali del gas, rendendo non redditizia la produzione statunitense e mettendo a repentaglio miliardi di dollari di investimenti nelle infrastrutture GNL.

Ma Trump ha un altro obiettivo: vincere il premio Nobel per la pace. Secondo il quotidiano, se una parte del gas russo dovesse tornare in Europa come parte di un accordo di pace, Trump potrebbe considerarlo un prezzo ragionevole per il suo successo politico.



