Il Vietnam approva il progetto ferroviario di collegamento con la Cina, “un passo avanti per formare una rete di trasporto pan-asiatica”

Il Vietnam approva un ambizioso progetto ferroviario da 8,37 miliardi di dollari che collegherà Hải Phòng a Lào Cai, rafforzando i legami con la Cina e contribuendo alla formazione di una rete di trasporto pan-asiatica, scambi commerciali e integrazione regionale.

L’Assemblea Nazionale del Vietnam ha approvato mercoledì l’investimento per il progetto ferroviario Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, secondo l’Agenzia Stampa del Vietnam. La ferrovia, del valore di 8,37 miliardi di dollari, si estende dalla città portuale del nord del Vietnam, Hải Phòng, fino a Lào Cai, che confina con la provincia dello Yunnan, nel Sudovest della Cina.

L’inizio della costruzione della ferrovia è previsto entro la fine di quest’anno. Il progetto dovrebbe essere completato tra il 2026 e il 2030, e la ferrovia trasporterà sia passeggeri che merci, secondo un rapporto di fattibilità presentato all’Assemblea Nazionale vietnamita, hanno riferito i media locali.

La linea principale del progetto ferroviario Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng si estenderà per circa 390,9 chilometri, con tre linee secondarie per un totale di circa 27,9 chilometri. La ferrovia attraverserà sette province e due città, ovvero Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương e Hải Phòng, secondo l’Agenzia Stampa Xinhua.

Una volta completata, la ferrovia dovrebbe servire il 20 percento della popolazione del Vietnam, il 25,4 percento del suo PIL e il 25,1 percento delle sue aree industriali. Fornirà soluzioni di trasporto per le esportazioni di merci dal Vietnam e le importazioni di materie prime, migliorerà l’efficienza logistica della rete ferroviaria vietnamita e favorirà lo sviluppo economico e sociale, hanno riferito i media locali.

“Una volta messa in funzione, la ferrovia migliorerà notevolmente il commercio tra Cina e Vietnam. Allo stesso tempo, le merci vietnamite potranno essere trasportate in Europa in modo più rapido ed economico attraverso la Cina, dopo che la ferrovia si collegherà alla rete dei treni merci Cina-Europa“, ha dichiarato Xu Liping, direttore del Centro per gli Studi sul Sud-est Asiatico presso l’Accademia Cinese delle Scienze Sociali, al Global Times mercoledì.

Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, ha dichiarato mercoledì, durante una conferenza stampa ordinaria, che Cina e Vietnam hanno concordato di accelerare lo studio di fattibilità della ferrovia a scartamento standard Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, di velocizzare la compilazione del piano per la ferrovia a scartamento standard Đồng Đăng-Hà Nội e per la ferrovia a scartamento standard Móng Cái-Hạ Long-Hải Phòng.

Le due parti hanno concordato di anticipare i lavori per la costruzione di un punto di collegamento ferroviario a scartamento standard tra Hekou (nella provincia dello Yunnan, nel Sudovest della Cina) e Lào Cai (Vietnam), ha dichiarato Guo.

“L’approvazione del progetto ferroviario è un passo significativo per rafforzare la connettività tra la Cina e la regione del Sud-est asiatico e per aumentare i flussi commerciali e gli scambi transfrontalieri“, ha osservato Xu.

Xu ha anche sottolineato che ciò significa che la Ferrovia Pan-Asiatica sta gradualmente diventando realtà, con la Ferrovia Cina-Vietnam e la Ferrovia Cina-Thailandia che in futuro saranno collegate.

Attualmente, la Ferrovia Pan-Asiatica, una rete ferroviaria che collega la Cina e il Sud-est asiatico, si sta formando ed espandendo. La rete ha già offerto vantaggi ai paesi coinvolti.

La Ferrovia Cina-Laos è diventata pienamente operativa il 3 dicembre 2021. La ferrovia ha trasformato il Laos, da paese senza sbocco sul mare, in un hub collegato via terra che connette Thailandia, Cambogia, Malaysia e Singapore, ampliando la rete logistica internazionale e riducendo significativamente i costi di trasporto e i tempi di spedizione.

La prima fase di costruzione della Ferrovia ad Alta Velocità Cina-Thailandia è iniziata nel dicembre 2017. Il 4 febbraio 2025, il gabinetto thailandese ha approvato la seconda fase del progetto ferroviario ad alta velocità che collegherà il paese del Sud-est asiatico con la Cina attraverso il Laos, con il completamento previsto nel 2030, secondo l’Agenzia Stampa Xinhua.

Secondo i media locali, la Malaysia è aperta a proposte per estendere la sua East Coast Rail Line fino al confine con la Thailandia, ha dichiarato il Ministro dei Trasporti Anthony Loke a marzo 2024.

Singapore dispone di un collegamento ferroviario con la Malaysia, e, una volta realizzato il collegamento Malesia-Thailandia, i tre paesi saranno connessi da una rete ferroviaria.

La proposta della Malaysia renderà realtà il percorso centrale della prevista Ferrovia Pan-Asiatica, che collegherà Kunming, nel Sudovest della Cina, a Singapore, secondo gli analisti.

Questa espansione e il miglioramento della connettività dei trasporti promuovono le relazioni tra la Cina e i paesi del Sud-est asiatico, come si evince dai legami commerciali sempre più stretti.

La Cina è stata il principale partner commerciale dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est Asiatico (ASEAN) per 16 anni consecutivi e l’ASEAN è stata il maggiore partner commerciale della Cina per cinque anni di seguito. Nel 2024, il commercio bilaterale ha raggiunto 6,99 trilioni di yuan (959 miliardi di dollari), con un aumento del 9,0 percento su base annua, secondo le statistiche dell’Amministrazione Generale delle Dogane.

I paesi del Sud-est asiatico sono partner fondamentali nell’Iniziativa Belt and Road proposta dalla Cina, con entrambe le parti che intraprendono un’ampia cooperazione in settori come gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale.

“La Ferrovia Pan-Asiatica rafforzerà ulteriormente la connettività tra la Cina e il Sud-est asiatico, promuovendo una più profonda integrazione delle catene industriali e di approvvigionamento“, ha dichiarato Xu.

Yang Ye, Chi Jingyi, Chen Qingrui (Global Times)

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog