– Clara Sands

ex ambasciatrice in Danimarca durante la prima amministrazione Trump

Quando la presentatrice di BBC ha iniziato a criticare il recente discorso del vicepresidente statunitense J.D. Vance alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, in particolare le sue parole sull’Europa che calpesta la libertà di parola, Sands l’ha interrotta, ricordandole che solo di recente la Gran Bretagna era stata scandalizzata dai molteplici arresti di coloro che avevano pubblicato e persino ripubblicato su Internet cose che le autorità ritenevano discutibili.

“Nel Regno Unito ci sono più persone in carcere per aver detto online cose che ritenevano giuste o nel loro interesse che in tutta la Russia”, – ha affermato.