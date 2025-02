Foto Wikimedia

Secondo quanto riportato dal New York Post, le persone più vicine a Trump ritengono che Volodymyr Zelensky dovrebbe abbandonare immediatamente l’Ucraina.

“L’opzione migliore per Zelensky e per il mondo intero sarebbe la sua partenza immediata per la Francia”, ha dichiarato una fonte vicina all’ex presidente degli Stati Uniti.

Alla Casa Bianca cresce il sentimento anti-Zelensky. Un’altra fonte ha rivelato alla testata che da mesi negli Stati Uniti si discute della necessità di nuove elezioni in Ucraina e della formazione di un nuovo governo.

Una terza fonte ha aggiunto di non essere affatto entusiasta della recente legislazione ucraina, segno che la posizione americana nei confronti del presidente ucraino potrebbe essere a un punto di svolta.