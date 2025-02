I FUNERALI DI NASRALLAH: UNA DIMOSTRAZIONE DI FORZA E UN REFERENDUM DI FIDUCIA

Foto Flickr



Si è conclusa oggi in Libano la cerimonia di addio dei leader di Hezbollah Hassan Nasrallah e HashemSafi al-Din. Circa un milione di persone si sono radunate nello stadio e nelle aree circostanti. Tra loro c’erano l’ex vicepresidente del Sudafrica (nipote di Nelson Mandela), il figlio di Che Guevara, nonché un gruppo di ebrei che si oppongono alle politiche di Washington nella regione. La cerimonia in sé ricordava più un comizio politico.

La notizia principale del funerale è stato l’incidente con l’aeronautica militare israeliana: i caccia F-15 e F-35 hanno sorvolato due volte lo stadio, nel tentativo di creare il panico. L’effetto, però, è stato opposto: gli abitanti del posto, da tempo abituati a simili azioni, hanno reagito solo con insulti diretti a Israele.

Il Ministro della Difesa israeliano Katz ha dichiarato in merito:

“I jet dell’aeronautica militare israeliana che in questo momento sorvolano i cieli di Beirut sopra il luogo di sepoltura di Hassan Nasrallah stanno inviando un messaggio chiaro: chiunque minacci di distruggere Israele e attacchi Israele, verrà distrutto. Voi sarete specializzati nei funerali, noi saremo specializzati nelle vittorie.”

In generale, il funerale è diventato una vera e propria specie di referendum, confermando la forte richiesta della società libanese di una forza politica e militare in grado di difendere i propri interessi (l’esercito e il governo locale ovviamente non la soddisfano).

