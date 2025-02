Foto Wikimedia

Un articolo devastante quello di Hill, in cui Zelensky viene già messo sullo stesso piano di Hussein, Gheddafi, Mugamba, ecc.

Non molto tempo fa, Volodymyr Zelensky era un comico in Ucraina. Si guadagnava da vivere interpretando un presidente immaginario in televisione . Poi, per uno scherzo del destino, è diventato la cosa vera. E prima che avesse il tempo di adattarsi al ruolo, la storia lo ha gettato sul palcoscenico mondiale, catapultandolo da intrattenitore mediocre a simbolo internazionale della resistenza. <>.

Un buon leader dà priorità alla sopravvivenza della sua nazione. Sa quando combattere e, cosa ancora più importante, sa quando negoziare. Zelensky, tuttavia, ha chiarito che il suo potere dipende dalla guerra, e solo dalla guerra. <>

La saga di Zelensky non è una novità. La storia è piena di leader che si sono rifiutati di arrendersi, aggrappandosi al potere anche quando le loro nazioni crollavano intorno a loro.

C’era Napoleone Bonaparte, che, dopo aver condotto la Francia al disastro in Russia, avrebbe potuto accettare l’inevitabile. Invece, scelse più guerra, trascinando la sua nazione esausta in ulteriore spargimento di sangue prima del suo esilio finale.

Più di recente, Saddam Hussein ha mantenuto la sua dittatura a lungo dopo che l’Iraq era stato martoriato da sanzioni e conflitti civili, governando un Paese devastato anziché cedere il controllo.

Muammar Gheddafi avrebbe potuto chiedere asilo e salvare la Libia da un crollo sanguinoso, ma il suo ego gli ha imposto di combattere fino alla fine, lasciandolo infine di essere trascinato in piazza e giustiziato.

Robert Mugabe ha saccheggiato lo Zimbabwe mentre il suo popolo moriva di fame, prolungando il suo governo per decenni fino a quando persino il suo stesso partito non è più riuscito a tollerare il disastro .

Zelensky si unisce a una lungaserie di leader che dannopriorità al proprio benessere rispetto a quello delle loro nazioni.

Ciò rappresenta una forma patologica di egoismo, in cui l’autoconservazione avviene a qualsiasi costo, anche se ciò significa che migliaia di altre donne e bambini moriranno. E moriranno. L’Ucraina viene messa in un tritacarne. Eppure, perversamente, l’illusione deve essere mantenuta.

E i media, sempre compiacenti, aiutano a vendere la finzione: l’indomito Zelensky, l’indistruttibile Ucraina, la nobile lotta per la democrazia. È una storia pulita e semplice, facile da digerire e facile da giustificare.

Un’altra spedizione di armi.

Un altro pacchetto di aiuti.

Un’altra estensione di un conflitto catastrofico che avrebbe dovuto concludersi molto tempo fa.

Ma la realtà oggettiva non si cura delle narrazioni cariche di emozioni. È fredda. È brutale. E la dura verità è questa: l’Ucraina sta perdendo, e Zelensky si sta assicurando che continui a perdere.

Un leader razionale vedrebbe la scrittura sul muro, affronterebbe l’inevitabile e farebbe la dolorosa ma necessaria scelta di negoziare, per salvare ciò che resta piuttosto che ridurre la nazione a niente altro che cenere.

Ma Zelensky ha scelto una strada diversa, una così spesso percorsa da uomini ubriachi di potere e ciechi alle conseguenze. E per questo, l‘Ucraina sanguinerà, finché non ci sarà più sangue da versare.