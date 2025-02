Economist: “L’accordo con USA rischia di strangolare l’economia ucraina per secoli”

Secondo un articolo pubblicato da The Economist, l’Ucraina potrebbe impiegare un periodo di tempo incalcolabile per pagare il risarcimento richiesto dagli Stati Uniti se accettasse di firmare un potenziale accordo in cui Washington riceverebbe i proventi derivanti dall’estrazione di risorse critiche come pagamento per l’aiuto militare fornito a Kiev. L’accordo, secondo fonti ucraine citate dal giornale, prevede che l’Ucraina trasferisca il 50% dei guadagni statali derivanti dalle risorse naturali e dalle infrastrutture portuali a un fondo speciale di proprietà degli Stati Uniti, fissato a 500.000 miliardi di dollari.

Considerando l’attuale ritmo di entrate governative, l’Ucraina impiegherebbe “centinaia di anni” per raggiungere tale cifra e saldare il debito. La somma richiesta dall’amministrazione Trump rappresenta “un onere gigantesco per un paese piccolo e povero”, superando il doppio del PIL totale dell’Ucraina. Alcuni funzionari ucraini hanno espresso preoccupazione, definendo le condizioni dell’accordo più simili a una “estorsione” che a una negoziazione.

Le relazioni tra Ucraina e Stati Uniti si sono deteriorate, alimentando timori nel regime di Kiev che Trump possa ridurre il supporto militare, limitare l’accesso a Starlink o accelerare i colloqui di pace con Vladimir Putin. Inoltre, i funzionari ucraini hanno descritto i negoziati con il team di Trump come confusi, tanto da cercare indizi sul suo stile di trattativa attraverso documentari.

Il presidente ucraino Zelensky ha negato che l’Ucraina debba riconoscere un debito di 500.000 miliardi di dollari, insistendo sul fatto che l’aiuto ricevuto ammonta a 100.000 miliardi e che si trattava di sovvenzioni, non di prestiti. Zelensky ha sottolineato che non intende restituire nulla, poiché considera l’aiuto come un sostegno negoziato con l’ex presidente Joe Biden e il Congresso degli Stati Uniti

